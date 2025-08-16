Парите на властта: Слави с нов Майбах, Борисов е спестил 514 125 лева в банки и още 392 691 лв. кеш

Богати политици ни управляват.

Откакто е станал президент Румеен Радев е натрупал богатство от 430 621 лева - през 2017 г., когато встъпи в длъжност като президент, е декларирал спестявания от 4379 лева. За 2023 г. е декларирал 275 000 лв. в банка и още 5000 лева в кеш, а за 2024 г. - 435 000 лева по банки. Отделно има и 23 613 лева в инвестиции. Спестил е 160 000. лева само една за година. Общо за миналата година държавният глава е заработил 288 495 лева, а съпругата му Десислава - 10 295 лв. Няма декларирани нови коли и имоти.

Вицепрезидентът Илияна Йотова е натрупала 189 000 лева, а съпругът й Андрей Йотов - 574 000 лева. Всичките им пари са в банки, а повечето влогове са в евро. Така тя също като Радев е забогатяла, но с малко - за година е натрупала само 12 хил. лева. Иначе за 2024 г. Йотова е платила данъци върху 205 277 лева от заплати.

По-малко пари има премиерът Росен Желязков, който в банка държи 189 366 лв. Той има наследствен автомобил Санг Йонг. Вложенията му в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути са 146 800 лв. Годишната му данъчна основа от трудови доходи е 128 616 лв. През миналата година е взел 51 129 лв. от парламента за сътрудници и представителни разходи. От наеми има 23 678 лв. Половинката му Ралица Терзиева пък е декларирала Фолксваген голф, който е купила през 2023 г. за 9800 лв. В сметката си тя има 262 532 лв. от продажба на апартамент и спестявания. Терзиева има инвестиционен заем от 638 000 лв.

Като налични средства председателката на парламента Наталия Киселова е посочила 5000 лв. На нейно име има две банкови сметки, в едната има 152 хил. лв., а в другата - малко над 64 хил. Човекът, с когото живее, политологът Мирослав Попов е декларирал спестявания от 24 хил. лв.

Заплатите, които Киселова е получила по трудово отношение за 2024 г. са 18 798, те обаче отразяват възнагражденията й депутат, тъй като получи по-високо възнаграждение едва след избирането й като председател на парламента в началото на декември. За сметка на това юристката е получила 104 077 лв. от дейност извън трудовото й възнаграждение - като преподавател и консултант през граждански договори. Депутатката от БСП е декларирала и малко над 7000 лв. от "друга стопанска дейност".

Вицепремиерът Атанас Зафиров през миналата година е взел ведомствено жилище от Народнто събрание. То е 173 кв. м. Наличните му средства са 20 хил. лв., като има и кредитна карта с 3 хил. В банка държи 144 хил. лв. Годишната му данъчна основа от труд пък е 116 579 лв.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е спестил 514 125 лева в банки и още 392 691 лева кеш. Държи всичките си пари в левове и е декларирал, че са натрупани от трудови доходи и изплатени болнични и неизползван отпуск, съобщава "24 часа". Борисов явно се възползва от опцията депутатите да получават допълнителни пари за сътрудници и представителни разходи - за миналата година така е получил 51 129 лева. За 2023 г. той е декларирал общо 712 620 лева.

Вътрешният министър Даниел Митов не е декларирал недвижими имоти и пари в наличност. В банковите си сметки има около 100 хил. лв., а съпругата му Мелани - 40 хил. лв. Двамата изплащат ипотечен кредит с остатък от 140 хил. лв.

Правосъдният министър Георги Георгиев живее под наем в апартамент в София и не е декларирал лично жилище. За сметка на това през миналата година си е купил Ауди за 126 хил. лв. Продал е обаче Инфинити за 17 хил. лв. Декларирал е 36 хил. лв. налични пари, а в банковите му сметки има 550 хил. лв. Има да взема пари от дружествата "Нон стоп Гуми" ООД и "Нон стоп Гуми Пловдив" ЕООД - 163 хил. лв. Той ги е напуснал през януари, преди да стане министър. На негово място във фирмите съдружник и собственик вече е брат му Живко.

Георги Георгиев е направил и 12 дарения за 100 хил. лв. Повечето са за лечение на хора, но и на неправителствени организации, училища и дори зоологическата градина в София.

Настоящият лидер на ПП Асен Василев е декларирал налични 60 000 лв., които идват от заплата. Той изплаща и заем от 73 555 лв. По трудови договори е получил 73 636 лв, а по граждански договори е взел 40 060 лв.

Подалият оставка като съпредседател на ПП и депутат Кирил Петков е декларирал купен през 2024 г. апартамент в София от 105 кв.м. Притежаваобаче само 120/1000 идеална част от него.

Кешово той е декларирал 20 000 долара, които идват от заеми. В банката на негово име са 3 сметки в различна валута. Има 294 долара, 5257 лв. и малко над 50 хил. евро.

Икономистът е инвестирал 368 832 долара, или почти 700 хл. лв.

Заплатата на Петков миналата година е била 105 208 лв. С малко над 13 хил. лв.е допринесла към семейния бюджет съпругата му Линда.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е сключил 8 договора за наем през 2024 г. - за 5 къщи, апартамент, ателие и гаражни клетки в София. Най-скъпата от тях му струва 155 088 лв., а най-евтино е ателието - 13 680 лв. Общо за годината наемите са му стрували 455 922 лв. Още 169 200 лв. е дал за наем на 5 луксозни автомобила. В декларацията е посочено, че това е отчитано и при предишни отчети.

За пореден път Пеевски декларира и големи суми от налични парични средства - 568 684 лв. и 97 хил. евро. Има и 3 банкови сметки - 864 693 лв, 18 717 евро и 105 882 долара.

Като дивиденти Пеевски е посочил, че е получил вземания от 19 092 622 лв.

Лидерът на "ДСП - Ново начало има инвестиции за 42 485 долара.

От заплати Пеевски декларира 125 859 лв. И той, както и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, се е възползвал от допълнителните средства на депутатите за сътрудници и представителни разходи - получил е 50 616 лв.

Слави Трифонов си купил нов майбах, държи над 10 млн. лв. кеш и в банки



Смяна на автопарка личи от декларацията на Слави Трифонов пред антикорупционната комисия. Тя потвърждава, че шоуменът е сред най-заможните партийни лидери у нас. Председателят на "Има такъв народ" е посочил два депозита на стойност 9 445 848 лв. В наличност разполага с още 564 000 лв. Спрямо предната година кешът му намалява със 140 хил. Това не е попречило да си вземе нов майбах през декларираната 2024-а.

Купил си е суперлуксозната модификация на "Мерцесес" плюс джип "Рейндж Роувър" за общо 851 хил. лв. А е продал два други премиум автомобила - мерцедес "Брабус" и предишен "Майбах" за малко над 800 хил. лв. общо.



От основаването на партията си през 2020 г. Трифонов отказваше да подава декларации пред КПКОНПИ, не го направи и когато бе избран за депутат. Предпочиташе да плаща административни глоби. Но през 2023 г. започна да спазва закона. Той има голям брой акции в "Алт Плеър" АД, "Седем осми" АД и "Сет 666" ЕАД за общо 3,978 млн. лева. Декларирал е, че е дал 42 хил. лв. заем.



Постъпленията от заплати на телевизионера са паднали с близо 40 хил. За годината са общо 85 349 лв., което прави средно 7112 лв. на месец - малко под основната заплата на хората му в парламента.



Трудовите възнаграждения на шефа на парламентарната група на ИТН и заместник на Слави в партията - Тошко Йорданов, са двойно повече - 163 401 лв. плюс още 21 хил. от допълнителните депутатски пари за представителни разходи и сътрудници. Посочил е и 40 хил. лв. от друга стопанска дейност, още толкова в наличност, както и 45 хил. от жена му.

Внушителни са приходите на Йорданов от авторски права - в левове, евро, долари, английски лири и швейцарски франкове на обща стойност 850 507 лв., което е с близо 150 хил. повече от декларираните от сценариста и текстописец миналата година.



Шефът на депутатите от ИТН кара порше, като вече е покрил лизинга - м.г. му оставаха да изплати към 2200 лв.

Близо 38 000 лева в банкови сметки е декларирал кметът на Пловдив Костадин Димитров в годишната си декларация за имущество и интереси, които се подават към Комисията за противодействие на корупцията, пише Traffic News. През последната година няма промяна в имотното състояние на градоначалника, но жена му Доника е наследила през 2024 година идеални части от имоти и ниви в разложкото село Баня. Също така тя е продала и наследствен автомобил – Волга. Семейство Димитрови имат и 15 000 лева кредити – потребителски и ипотечен.

Най-богат в Община Пловдив очаквано е зам.-кмет Владимир Темелков. В новата декларация той не е отбелязал ново имущество – движимо или недвижимо, а единствено налични финансови средства. Той притежава 2,5 млн. лева, а освен това има взимания на негово име от 500 000 лева. Ипотечните му кредити са близо 600 000 лева.

Единственият зам.-кмет с нов имот е Пламен Панов. Той е закупил ½ от 115 кв.м. метра апартамент в Пловдив за 110 хиляди лева с ипотечен кредит. Той разполага още с наследствени къщи и имоти в Нова Загора и Пловдив. Ипотеките са му за 287 хиляди лева. Налични финансови средства – не са декларирани.

Неговият колега по екология – Иван Стоянов също няма нови коли и имоти, а наличните му пари са 12 200 лева, като изплаща и кредит за 55 000 лева.

Зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов е декларирал 40 000 лева налични средства, както и апартамент в Пловдив от 46 кв.м. и няколко имота в град Пещера. Отговарящият за транспорта Александър Държиков се е отчел с 35 000 лева спестявания, както и нов автомобил – „Рено Каджар“ закупен за 9500 лева през миналата година. Той притежава и два апартамента от 48 кв.м. и 79 кв.м., закупени през 2019 и 2020 година.

Ангел Славов, който е по сигурността има над 150 000 лева кредити, като през миналата година си е купил мотор – Хонда за 4000 лева. Той притежава апартамент от 117 кв.м и наследствени ниви и имоти в Марково и Дедево.

Ново имущество не е декларирал и Николай Бухалов, а наличните му финансови средства са над 150 хиляди лева, както и вложения за 30 хиляди лева.

Председателят на Общинския съвет Атанас Узунов е продал две коли – Лексус и Тойота за 62 000 лева. Спестяванията му са над 200 000 лева, но без да има ново имущество.

Кметът на „Тракия“ Георги Гатев е най-заможният от районните кметове. Той притежава апартамент в Пловдив, етаж от сграда в село Граф Игнатиев, както и ½ от къща с двор в село Труд. Той е декларирал и три автомобила. Два купени през 2023 година - Додж Дуранго и Хонда Риджлайн за общо 14 000 лева, както и Додж Чаленджър през 2024 година за 4500 лева. В сметки той има 170 000 лева, но и ипотека от 108 000 лева.

Кметовете на „Централен“ Георги Стаменов и „Западен“ Тони Стойчева са декларирали единствено ипотечни кредити. Стаменов дължи 28 430 лева, а кметицата на западните квартали – 105 000 лева. Колегата им от „Южен“ Атанас Кунчев има 13 300 лева потребителски кредит, както и депозит в банка от 9000 лева.

Наличните финансови средства на Венцислава Любенова от „Северен“ са над 70 000 лева, почти колкото и заемите, които дължи. Кметът на „Източен“ Емил Русинов не е декларирал нищо друго освен заплатата, която получава.