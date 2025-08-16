Младото лъвче на Глория арестувано като част от ОПГ за трафик на наркотици

Младото гадже на певицата Глория - Добромир Добрев е единия от задържаните участници в ОПГ-то за мащабна схема за трафик на наркотични вещества до Турция.

Добромир Добрев бе арестуван след акция на ДАНС И ГДБОП в София на 13 август, а в автомобила му на паркинг, бяха открити 10 килограма пакетирана марихуана в куфар.

На същия ден бе доведен в Пловдив, за да му повдигнат обвинение по чл. 321, ал. 3 – за участие в организирана престъпна група с користна цел.

В музикалните среди обаче се носи усилен слух, че Глория е сложила край на връзката си с младото си гадже. От проверка на медията ни става ясно, че известната певица е премахнала всички общи снимки с него от социалните си профили, а връзката им неведнъж е била белязана от раздели.

Последният задържан от членовете на ОПГ-то за трафик на дрога към Турция, остава в ареста

В петък Добромир се изправи пред Окръжен съд, който го остави за постоянно в ареста в Пловдив.

Съдия Минев сметна, че се касае за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност, защото има данни за държане с цел разпространение на наркотични вещества.

Прокуратурата съобщи за ареста на Добрев на брифинг.

Според обвинението мъжът е част престъпна група, занимавала се с държане, укриване и международен трафик на наркотици от Нидерландия и Испания към Турция. Дрогата обаче е укривана в Пловдив, а прокуратурата заяви, че има данни по делото Добромир да се е срещал в столицата с ръководителя на престъпната група.

В записки на телефона на един от участниците е намерен адрес в София, на който 39-годишният е пребивавал.

