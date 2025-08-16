  • Instagram
Младото лъвче на Глория арестувано като част от ОПГ за трафик на наркотици

Младото лъвче на Глория арестувано като част от ОПГ за трафик на наркотици

Младото гадже на певицата Глория - Добромир Добрев е единия от задържаните участници в ОПГ-то за мащабна схема за трафик на наркотични вещества до Турция.

Добромир Добрев бе арестуван след акция на ДАНС И ГДБОП в София на 13 август, а в автомобила му на паркинг, бяха открити 10 килограма пакетирана марихуана в куфар.

На същия ден бе доведен в Пловдив, за да му повдигнат обвинение по чл. 321, ал. 3 – за участие в организирана престъпна група с користна цел.

В музикалните среди обаче се носи усилен слух, че Глория е сложила край на връзката си с младото си гадже. От проверка на медията ни става ясно, че известната певица е премахнала всички общи снимки с него от социалните си профили, а връзката им неведнъж е била белязана от раздели.

Последният задържан от членовете на ОПГ-то за трафик на дрога към Турция, остава в ареста

В петък Добромир се изправи пред Окръжен съд, който го остави за постоянно в ареста в Пловдив.

Съдия Минев сметна, че се касае за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност, защото има данни за държане с цел разпространение на наркотични вещества.

Прокуратурата съобщи за ареста на Добрев на брифинг.

Според обвинението мъжът е част престъпна група, занимавала се с държане, укриване и международен трафик на наркотици от Нидерландия и Испания към Турция. Дрогата обаче е укривана в Пловдив, а прокуратурата заяви, че има данни по делото Добромир да се е срещал в столицата с ръководителя на престъпната група.

В записки на телефона на един от участниците е намерен адрес в София, на който 39-годишният е пребивавал.

Източник: Trafficnews


#Глория #ГДБОП #ОПГ #лъвче #наркотици #арест #прокуратура #Пловдив #Добромир Добрев

