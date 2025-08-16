"Срамна и безполезна" е била срещата Путин-Тръмп, според "Киев индипендънт"

Все още няма официална реакция от Киев след срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Аляска. Украинските медии и жители обаче реагираха с критики към разговорите между Тръмп и Путин.

"Отвратителна. Срамна. И в крайна сметка безполезна". Така коментира срещата между Тръмп и Путин вестник "Киев Индипендънт". Според вестника американският президент не е постигнал това, което е искал, докато руският държавен глава със сигурност е получил това, което е желал.

Медията също така сравнява срещата в Аляска с посещението на украинския държавн глава Володимир Зеленски в Белия дом преди шест месеца, когато американската администрация обвини Зеленски, че не е благодарен за помощта, която получава от Вашингтон. "Украинският президент беше подложен на публично унищение. На Русия ѝ беше угаждано. И двата епизода бяха позорни", категоричен е вестникът.

Жители на Киев също са критични към срещата в Аляска. Според 66-годишната Тетяна Воробел Тръмп и Путин са еднакви. "Не знам дори какво си мисли Тръмп", посочи Воробел пред "Ройтерс".

"Сложиха червен килим пред мъж, който просто унищожава цялата ми държава. Не знам какво да кажа. Не мога да повярвам, че живеем в такъв сюреалистичен свят. Понякога имам чувството, че спя. Буквално вчера балистична ракета беше изстреляна срещу Суми. А това животно лети за Аляска, където хората му ръкопляскат и разстилат пред него червен килим? Как въобще е възможно", заяви в Киев за "Ройтерс" 25-годишната Хана Кучеренко.