  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +27
Пловдив: +21 / +32
Варна: +20 / +28
Сандански: +24 / +32
Русе: +22 / +33
Добрич: +18 / +28
Видин: +24 / +35
Плевен: +23 / +33
Велико Търново: +19 / +32
Смолян: +14 / +24
Кюстендил: +20 / +30
Стара Загора: +19 / +29

Заради силен вятър: Морето продължава да бушува, 30 - 35 градуса днес

  • Сподели в:
  • Viber
Заради силен вятър: Морето продължава да бушува, 30 - 35 градуса днес

Pixabay
A A+ A++ A

Днес ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщиха от НИМХ.

В неделя ще е предимно слънчево, след обяд временни увеличения на облачността ще има над западните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи до умерен от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.

През първите дни от новата седмица атмосферата над страната ще се лабилизира. Над Западна и Централна България, а във вторник и на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и температурите слабо ще се понижат.

В сряда ще преобладава слънчево време, само на отделни места в планинските райони в следобедните часове ще превали и прегърми.

През последните два дни от периода ще е слънчево, в следобедните часове - отново горещо. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31° и 36°.

#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?