Тръмп и Путин започнаха усмихнати разговор още на летището

Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин пристигнаха в Анкъридж за планираната среща между двамата, на която ще се обсъди прекратяването на огъня в Украйна. Двамата слязоха едновременно от самолетите, ръкуваха се и преминаха по червения килим усмихнати, разговаряйки и позирайки за пред журналистите, преди да се снимат на специалния подиум. Репортерите подвикнаха въпрос към Путин дали ще се съгласи на примирие, а към Тръмп - какво ще е посланието му към Путин.

Имаше известни съмнения дали двамата мъже ще споделят пътуване с лимузина до заседателната зала, къзето ще саразговорите. И те го направиха – кратка възможност двамата мъже да бъдат сами преди срещата си трима на трима, придружени от висши помощници.

Това очевидно е видът топло посрещане, на което руснаците се надяваха – лидер, който беше осъден от предшественика на Тръмп, Джо Байдън, сега е посрещнат на американска земя с усмивки и привидно непринуден разговор, коментира БиБиСи.

"Може и да си тръгна"

Пътувайки към Анкъридж Тръмп каза пред репортери на борда на самолета Air Force One, че иска да види прекратяване на огъня между Русия и Украйна "бързо".

"Не знам дали ще бъде днес, но няма да съм доволен, ако не е днес", каза той.

"Това няма общо с Европа", добави той. "Европа не ми казва какво да правя, но те ще бъдат включени в процеса, очевидно, както и Зеленски", заяви още американският .

Той казва, че САЩ не харчат пари за войната в Украйна, а печелят пари - получават "големи, красиви чекове" от НАТО за доставка на оръжия. "Но това не ме интересува", заяви още Тръмп и декларира: "Аз съм в това, за да спра убийствата". В същото време обаче украинският президент Володимир Зеленски обяви, че настъплението на Русия в Украйна продължава дори в навечерието на срещата.

Тръмп каза също така, че ако срещата с Путин "не върви добре", той ще си тръгне, предаде Ройтерс.

Планирано е двамата да разговарят във военната база "Елмендорф-Ричардсън" град Анкъридж, в американския щат Аляска, която е насрочена за 22:30 ч. българско време (11:30 ч. местно време).

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Тръмп лично ще посрещне Путин на летището в Анкъридж.

Руският президент отлетяя за Аляска от отдалечения пристанищен град Магадан, където преди това е посетил редица промишлени обекти.

След двустранната среща на двамата държавни лидери ще има и разговор между двете делегации, като е възможно при добър развой на разговорите, двамата президенти да дадат съвместна пресконференция.