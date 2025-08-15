Прокуратурата повдигна обвинение на 18-годишния младеж, блъснал петима в Слънчев бряг

Районната прокуратура в Бургас подписа обвинение на 18-годишния младеж от Несебър, който блъсна с четириколесно превозно средство петима души в курортния комплекс "Слънчев бряг" на 14 август. Той е обвинен за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице, за което законодателят предвижда наказание при особено тежък случай – лишаване от свобода от две до 10 години.

"Към настоящия момент прокуратурата е подписала обвинение на водача на моторното превозно средство за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице, за което законодателят предвижда наказание при особено тежък случай – лишаване от свобода от две до 10 години," заяви на брифинг районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

Инцидентът се случи на 14 август около 14:00 часа на алея между хотелите "Олимп" и "Мелия" в "Слънчев бряг", при което пострадаха петима души, включително три деца.



Имал е валидно свидетелство за управление

Прокурор Маркова потвърди, че обвиняемият е правоспособен водач, като "съвсем скоро – от началото на годината, е преминал успешно изпита за водач на моторно превозно средство". Тя добави, че се извършва проверка и на фирмата, която отдава превозното средство под наем.

В хода на досъдебното производство са назначени съдебно-медицински експертизи и автотехническа експертиза на моторното превозно средство за установяване на причините за възникване на произшествието. Изискани са и записи от камери за видеонаблюдение в района.

Неизправни спирачки

От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че сигналът за инцидента е получен малко преди 14:00 часа. На място екип от несебърската полиция е установил водача, като му е направена проверка за употреба на алкохол и наркотици. И двете проби са отрицателни.

Според обясненията на младежа, превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което той е установил непосредствено след наемането му. След като блъснал няколко човека на алеята в "Слънчев бряг", водачът е ударил машината в близка сграда.

Въпросното превозно средство е имало необходимите регистрационни табели, валидна застраховка "Гражданска отговорност", както и валиден годишен технически преглед.

Състоянието на пострадалите

БТА припомня, че двама от настанените в бургаска болница остават в тежко състояние след произшествието. Към момента лекарите не могат да направят прогноза за състоянието им. Пациентите - жена и малко дете, остават под наблюдение в отделението по реанимация. В различни отделения на УМБАЛ - Бургас са още трима души. Те са с различни наранявания, няма опасност за живота им.