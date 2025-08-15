  • Instagram
Бургас: +24 / +25
Пловдив: +24 / +25
Варна: +23 / +24
Сандански: +25 / +26
Русе: +25 / +28
Добрич: +20 / +22
Видин: +24 / +27
Плевен: +24 / +29
Велико Търново: +21 / +25
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +20 / +22
Стара Загора: +21 / +24

НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури

НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
През нощта облачността ще намалява и над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Ще е почти тихо, в Източна България с до умерен вятър от север-североизток. Утре ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

За 16 август 2025 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър от изток-североизток с пориви до 20-24 m/s за областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

Явления: на изолирани места над южните планински райони ще превали краткотраен дъжд.

Kоличество на валежа: 1-2 л./кв.м.

Вятър: от североизток-изток-югоизток, 3-6 м/с, около и след пладне – 5-8 м/с, в югоизток-източните райони – 6-9 м/с, с пориви до 12-15 м/с.

Минимални температури: между 16 и 21 градуса.

Максимални температури: между 28 и 33 градуса, по Черноморието - между 26 и 28 градуса.

