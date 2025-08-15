След като шофьор заби колата си в автобус: Терзиев подготвя доклад за закупуване на още 20 нови камери

Кметът на София Васил Терзиев подготвя доклад за закупуване на още 20 нови камери, след като тази нощ шофьор заби автомобила си в автобус на градския транспорт. Шестима бяха ранени, а един загина.

"Тежка катастрофа от тази сутрин отне човешки живот и рани хора. Искрени съболезнования за близките на засегнатите!

Екипите на Столична община оказват пълно съдействие на разследващите органи. Очаквам органите на реда да проведат бързо и прецизно разследване по случая.

Още преди този трагичен инцидент започнахме системни действия за повишаване на пътната безопасност в София.

По мое нареждане съвместна група от експерти на Столична община и отдел „Пътна полиция“ при СДВР извърши огледи на рискови пешеходни пътеки и набеляза допълнителни мерки за обезопасяването им. Дейностите стартираха от основните булеварди и най-натоварените пешеходни пътеки.

Но нито една камера и нито една глоба не могат да заменят личната отговорност зад волана.

Ще продължим да работим за по-строг контрол, повече видеонаблюдение и култура на шофиране, в която животът и здравето на хората са на първо място.

Какво правим:

• полагаме нова маркировка на ключови транспортни артерии като бул. „Цар Освободител“, „Христо Ботев“, „Скобелев“, част от „Т. Каблешков“, „Партений Нишавски“ и др.;

• поставяме LED осветление, където липсва, и подсилваме съществуващото; • монтираме антипаркинг стълбчета преди и след пешеходните пътеки;

• полагаме нова маркировка тип „Зебра“ със светлоотразителни перли и термопластик с дълготрайност 4–5 години;

• изграждаме пешеходна светофарна уредба на бул. „Гоце Делчев“ при ул. „Хубча“;

• поставяме изкуствени напречни неравности тип „възглавница“ за ограничаване на скоростта;

• обновяваме пътната маркировка приоритетно по първостепенната улична мрежа и улиците, по които се движи градски транспорт.

• преди началото на учебната година обновяваме пешеходните пътеки пред всички училища и детски градини в София.

Вече сме изградили инфраструктура за монтаж на камери за скорост на 6 локации. Подготвяме доклад, който ще внесем в Столичния общински съвет за закупуване на още 20 нови камери.

Освен това са определени 21 приоритетни точки за такива камери, за които общината ще подготви и изпълни необходимата документация.Пилотно вече въведохме и видеонаблюдение, което следи за нарушители, преминаващи на червен сигнал. Ако МВР има техническата готовност, ще предвидим разширяване на обхвата на системите за контрол и за този тип опасни нарушения.

Системата за овладяване на произшествията обаче трябва да включва още редица други мерки, за които отговорни са всички институции. Като например въвеждане на система, при която безотговорните шофьори да плащат много по-високи застраховки; законодателни промени със строги санкции към рецидивите на пътя; подход за ограничения, които да важат за млади водачи до добиване на опитност.

Преди всичко обаче личната отговорност на всеки един водач трябва да е водеща."