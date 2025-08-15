Нов силен трус разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 разтърси източните брегове на руския полуостров Камчатка днес, съобщи Германският геофизичен институт, цитиран от Ройтерс. Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра.

Жителите на руския град Петропавловск-Камчатски са усетили силния трус, съобщи камчатският клон на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС. По последни данни епицентърът на земетресението е бил на 97 километра от Петропавловск-Камчатски.

Днешният трус е част от продължаващия афтершоков процес след мощното земетресение с магнитуд 8,8, което разтърси региона на 30 юли. То стана най-силното землетресение в района от 1952 година и предизвика цунами в целия Тихоокеански басейн.



Според учените, над 450 афтершока са регистрирани след основното земетресение, включително значителни трусове с магнитуд 6,9 на 30 юли и 6,8 на 3 август. Експертите прогнозират, че вторичните трусове ще продължават месеци наред.

Напомняне за юлското бедствие

Мощното земетресение от 30 юли предизвика обявяване на извънредно положение на Камчатка и издаване на предупреждения за цунами от Япония до САЩ и Филипините. В резултат на сеизмичната активност се активизираха седем вулкана на полуострова, включително вулкана Крашенинников, който изригна за първи път от 600 години.