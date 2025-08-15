Вижте в коя автошкола се е учил да кара Виктор, забил колата си в автобус
ЕТ "Николай Начев" е автошколата, в която се е учил да шофира 21-годишният шофьор камикадзе Виктор Илиев.
Самата книжка е извадена от Автомобилна администрация, Начев само го обучавал, съобщи "24 часа".
Тежката катастрофа стана рано тази сутрин в София. При инцидента има загинал и шестима ранени, сред които и Виктор. Мъжът се блъснал в автобуса на кръстовището на столичните булеварди "Константин Величков" и "Възкресение".
