Здравното министерство въвежда е-система за ваксини, облекчава лекари от бюрокрация

Министерството на здравеопазването въвежда електронна система за разпределяне, заявяване, отпускане и отчитане на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, които изпълняват Имунизационния календар. Тя позволява на всеки лекар да заявява ваксини от разстояние, да следи наличности по партиден номер и срок на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации.

Въвеждането на електронната система премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител. От 1 септември отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти.

Промените в Наредба № 15 за имунизациите в Република България, които са обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник“, целят намаляване на административната тежест за общопрактикуващите лекари.

Министерството на здравеопазването е изпратило писмо до Българския лекарски съюз с подробна информация за промените и новите функционалности на електронната система.

