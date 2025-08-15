Най-дългото лунно затъмнение от три години предстои на 7 септември

На 7 септември 2025 година ще се случи едно от най-зрелищните астрономически събития на годината - пълно лунно затъмнение, известно още като "Кървава луна". Това ще бъде второто пълно лунно затъмнение за 2025 година след мартенското и най-дългото от 2022 година насам, с продължителност от 82 минути.

Затъмнението ще започне в 18:28 часа българско време и ще продължи до 23:55 часа. Пълната фаза ще продължи от 20:30 до 21:52 часа, когато Луната ще бъде напълно потопена в тъмната сянка на Земята и ще придобие характерния червеникав оттенък.

В България лунното затъмнение ще се наблюдава само частично, тъй като Луната ще изгрее около 19:46 часа, когато пълното затъмнение вече ще е започнало. Българските наблюдатели ще могат да видят само крайните фази на явлението, след като Луната се издигне достатъчно високо над хоризонта.



"Най-добра видимост ще има след като Луната се издигне по-високо в небето, което ще съвпадне с крайните фази на затъмнението", обясняват астрономите.

За разлика от България, наблюдателите в Азия и Западна Австралия ще имат най-добрата гледка към цялото лунно затъмнение от началото до края. Тези в Европа, Африка, Източна Австралия и Нова Зеландия ще могат да зърнат Луната по време на някои от фазите на затъмнението.

Защо луната става "кървава"

По време на пълно лунно затъмнение Земята застава между Слънцето и Луната, блокирайки слънчевата светлина. Въпреки това Луната не изчезва напълно, а придобива червеникав оттенък благодарение на земната атмосфера, която позволява само червените и оранжевите светлинни вълни да преминат през нея.

Септемврийското затъмнение ще е разположено около 2,6 дни преди Луната да достигне перигея - най-близката точка до Земята, което ще я направи да изглежда малко по-голяма от обикновено.



Научното значение

Лунните затъмнения са глобални събития, които се случват едновременно за всички наблюдатели на Земята. Дали ще видите затъмнението зависи единствено от това дали Луната е над хоризонта в момента на явлението.

За наблюдение на лунното затъмнение не са необходими специални предпазни средства като при слънчевите затъмнения. Астрономите препоръчват да изберете място с ясна видимост към източния хоризонт и да намалите до минимум изкуственото осветление около вас.

За тези, които няма да могат да наблюдават затъмнението директно, ще има възможност за онлайн наблюдение чрез специализирани астрономически сайтове, които ще предават събитието на живо.