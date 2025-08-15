Майчинските за втората година ще се доближат до минималната заплата

Министерството на труда и социалната политика подготвя предложения за бюджета за 2026 година с основен приоритет увеличаването на обезщетенията за втората година от отглеждането на дете. Това заяви министърът Борислав Гуцанов пред медии във Варна по време на тържественото издигане на флага по случай празника на града.



"Желанието на Министерството е майчинските през втората година да станат около 1100 – 1200 лева, колкото се очертава да бъде минималната работна заплата за следващата година," обяви министърът. В момента обезщетенията са 780 лева месечно.

Планът включва и увеличаване на процента, който получават майките при връщане на работа през втората година. "В момента те са 780 лева, а ако работят през втората година на детето, майките получават 50%. Считам, че трябва да станат поне 75%," каза Борислав Гуцанов.

Икономическо обосноваване на мярката

Министърът представи детайлни изчисления, показващи че предложените промени могат дори да генерират приходи за държавата. "Ако се запази сегашното равнище на 780 лева и само 10% от майките отидат на работа, като увеличим процента от 50% на 75%, държавата не само че няма да даде допълнително средства, а напротив – ще получи 12,4 милиона в бюджета," обясни той.



Причината е, че майките веднага започват да имат доходи и съответно плащат данъци и осигуровки. При увеличение както на обезщетението, така и на процента, ще са необходими само около 10 милиона лева повече за обезщетения.

Борба с демографската криза

Гуцанов подчерта, че промяната ще стимулира младите майки да се върнат на пазара на труда, което ще бъде от полза за икономиката. "Държавата наистина има необходимост от млади, обучени хора, които да дадат своят принос за развитието на страната. Смятаме, че тези стимули наистина ще помогнат и за справяне с демографската криза, в която се намира страната ни," обясни министърът.

Социални услуги за възрастни

Министър Гуцанов коментира и активната работа на правителството по затварянето на нерегламентираните домове за възрастни хора. До момента са закрити 12 нелегални дома, а 400 души са изведени от тях.



"Това е само едната част. Въпросът трябва да бъде трайно решен, защото ние закриваме нелегалните домове, но тези хора трябва да имат място, където да живеят," каза министърът.

Министерството реализира мащабна програма за ремонт на 81 съществуващи домове за стари хора, която трябва да приключи до 30 юни 2026 година. Предстои и разкриване на 254 нови социални услуги в страната.

В момента се обследват 116 обекта в страната, предоставени от общините - бивши училища, детски градини и здравни заведения, за да се прецени кои могат да бъдат преустроени в домове за възрастни хора. Планира се създаването на около 10 нови дома.