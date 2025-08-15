Guardian: Путин ще предложи финансови стимули на Тръмп

Когато Владимир Путин и Доналд Тръмп се срещнат в Аляска, руският президент ще се стреми да спечели американския си колега и да предложи финансови стимули за подкрепата му на Москва по въпроса за Украйна, пише "The Guardian".

Набързо организираната среща на върха, организирана по искане на Путин, ще бъде първата му покана за среща с американски президент на американска земя, откакто посети Джордж Буш през 2007 г.

Изненадващото съобщение хвана Киев и неговите европейски съюзници неподготвени, но за Путин то сигнализира за предварителна дипломатическа победа: среща лице в лице с Тръмп, която не изисква отстъпки, и стъпка към целта му да реши бъдещето на Украйна на масата за преговори с Вашингтон.

Ключът към посланието на Путин в петък ще бъде апелът към бизнес инстинктите на Тръмп. В четвъртък съветникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че лидерите ще обсъдят „огромния неизползван потенциал“ в икономическите отношения между Русия и САЩ.

„Очаква се обмен на мнения относно по-нататъшното развитие на двустранното сътрудничество, включително в търговско-икономическата сфера“, каза Ушаков. „Това сътрудничество има огромен и, за съжаление, засега неизползван потенциал.“

Забележително е, че наред с група ветерани дипломати, Путин води двама видни икономически съветници. Включването на финансовия министър Антон Силуанов е особено забележително: той ръководеше реакцията на Русия на западните санкции, чието премахване Кремъл постоянно поставя като ключово условие за всяко мирно споразумение.

„Путин вижда това като шанс да покаже на Тръмп, че е повече от готов да се съгласи на мир, ако условията са подходящи. Той иска да представи [президента Володимир] Зеленски като този, който удължава войната“, каза бивш високопоставен служител на Кремъл, който, подобно на няколко други източника, е говорил при условие за анонимност.

„Путин знае, че Тръмп вижда света през призмата на бизнеса и ще представи мир по неговите условия като врата към доходоносни възможности“, добави бившият служител.

Ако миналите срещи между двамата лидери са някакъв ориентир, може би Путин, бившият агент на КГБ, е този, който има предимство в Аляска.

„Тръмп е точно такъв лидер, с когото Путин вярва, че винаги може да сключи сделка, авторитарен човек от типа на [Реджеп Тайип] Ердоган, Си Дзинпин или [Нарендра] Моди“, каза руски академик, близък до външното министерство, посочвайки съответно лидерите на Турция, Китай и Индия.

Прогнози за резултата

Анализатори и запознати твърдят, че срещата на върха, свикана след седмици на до голяма степен безплодни преговори между Русия и Украйна в Турция, е организирана в твърде кратък срок, за да доведе до някакъв смислен резултат. Руското външно министерство потвърди в сряда, че условията на Путин за прекратяване на войната остават непроменени: пълното изтегляне на украинските сили от ключови региони и отказът от амбициите на Киев за НАТО. Киев от самото начало изключи тези искания.

„Това не е последна среща на върха, на която може да се постигне траен мир“, каза член на руската външнополитическа институция, който съветва Путин. „Не е положена достатъчно основа за това. Но това предлага рядък шанс да спечели Тръмп на страната на Русия.“

Тръмп е бил необичайно внимателен да не повишава очакванията за резултата. В понеделник той определи разговорите като „проба“, за да се определи дали е възможно мирно споразумение. „Може да кажа „много късмет, продължавайте да се борите“ или може да кажа, че можем да постигнем сделка“, каза президентът.

На следващия ден прессекретарят на Белия дом, Каролайн Ливит, определи срещата като „упражнение по слушане“ и заяви, че няма конкретен резултат, който Вашингтон може да предвиди, пише "Блиц".

Критиките на Тръмп

Ясно е, че и за двамата лидери срещата на върха идва в подходящ момент. През последните седмици реториката на Тръмп към Путин се втвърди: той обвини кремълския лидер, че захранва Вашингтон с „много глупости“ и отправи публичен ултиматум, предупреждавайки, че продължаващите боеве в Украйна ще предизвикат санкции. В Москва нарастваше усещането, че продължителното европейско лобиране от името на Киев започва да дава ефект.

Но Путин отхвърли изблика на Тръмп, стремейки се да запази отворени каналите с американския президент. За Тръмп срещата на върха предлага удобна отстъпка от налагането на санкции, за които той първоначално нямаше голям апетит.

През последните дни Тръмп се върна към по-познатата си поза да критикува Зеленски и да се държи по-меко с Путин – отношение, което се появи след срещата на неговия пратеник Стив Уиткоф с руския лидер в Кремъл миналата сряда.

Какво направи Уиткоф

Подробностите за тази среща остават неясни и понякога противоречиви. Смята се, че Уиткоф, който често пътува до Русия сам и без собствени преводачи, е предложил Киев да отстъпи пълен контрол над два региона в Източна Украйна – Луганск и Донецк – в замяна на прекратяване на огъня. Луганск е почти изцяло окупиран от Русия, но Украйна все още контролира голяма част от Донецк, от която ще трябва доброволно да се откаже съгласно този план.

Уиткоф първоначално заяви пред европейските си партньори, че Русия е готова да се откаже от територията, която контролира в Южна Украйна. Но след по-нататъшни разговори с европейските лидери стана ясно, че Москва няма намерение да отстъпва каквато и да е земя; вместо това настоява Киев да се откаже от териториите, които държи в Донбас, в замяна на прекратяване на огъня, което би заключило фронтовите линии другаде.

Тази идея оттогава е оцветила голяма част от реториката на Тръмп преди срещата на върха, като американският лидер заяви пред медиите, че възнамерява да се стреми към форма на „размяна на територии“, за да сложи край на войната.

Исканията на Русия

В Аляска Путин вероятно ще настоява за пълен контрол и признаване от САЩ на Донецк и Луганск за руска територия, съобщиха двама източници в Москва.

Киев все още държи ключови градове в Донецк, като Краматорск и Славянск, заедно със силно укрепени позиции от критично стратегическо значение, чиято защита е коствала десетки хиляди животи.

Всички консултирани източници заявиха, че е много малко вероятно Русия да се откаже от територията, която държи в Южен Запорожие и Херсон, които представляват жизненоважен сухопътен мост от Донбас по Азовско море до Крим. Русия твърди, че е анексирала и четирите региона плюс Кримския полуостров, който е завзела през 2014 г. Москва би могла да предложи да се откаже от малки части от украинската земя, които е завзела в Харковска и Сумска област.

Макар че е малко вероятно Киев да се откаже от законните си претенции към окупираните региони, общоприето е, че би могъл да приеме замразяване на фронтовите линии. Зеленски подчерта във вторник, че Украйна не може да се съгласи с руско предложение да се откаже от повече от територията на страната си в замяна на прекратяване на огъня, защото Москва би могла да използва придобитото като трамплин за започване на бъдеща война.

„Намираме се в пълна задънена улица“, каза бившият служител на Кремъл, обобщавайки настоящата противопоставяне. „В Москва е на мнение, че Тръмп може да окаже натиск върху Украйна да се откаже от земята си. Но Киев показа независимост.“

Дори и да може да се постигне временно споразумение за територията, мирът все още ще изглежда далечен, предвид другите максималистични искания на Русия.

„Тръмп изглежда е под илюзията, че Путин се интересува само от земята“, каза бившият служител. Те твърдяха, че администрацията на Тръмп все още не е осъзнала, че от самото начало територията е второстепенна спрямо независимостта на Украйна и „основните причини“ на Путин, които са го довели до нахлуването.

Тези „основни причини“, които Путин често споменава, включват исканията му за официален отказ на Украйна от членството в НАТО, както и нейната „демилитаризация“ и „денацификация“ – неясен набор от искания, които на практика водят до отстраняването на Зеленски.

Времето на срещата на върха работи в полза на Путин. Тази седмица руските сили направиха внезапен натиск в Източна Украйна, ход, разглеждан като опит за увеличаване на натиска върху Киев да отстъпи територия и за засилване на преговорната позиция на Путин.

Мечтата на Путин

„Като се има предвид, че ситуацията се развива в полза на Русия, трябва да има някои сериозни стимули за Путин да спре боевете“, каза руският академик, близък до външното министерство. „Путин вярва, че ако дипломацията се провали, той просто може да продължи напред военно.“

Но дори при ниски очаквания, има рискове за Путин. Оставянето на Тръмп с празни ръце може да провокира непредсказуемия американски лидер.

Андрей Колесников, политически анализатор, базиран в Москва, заяви, че търпението на Тръмп може да не продължи вечно. „Путин печели време, но идва момент, в който вече не е възможно да се бави“, каза Колесников. „В един момент той ще трябва да даде нещо.“

Една от възможностите, според източници, е Путин да се съгласи на временно спиране на ударите на далечни разстояния. Но руският лидер е малко вероятно да приеме пълно прекратяване на огъня, освен ако условията му не бъдат изпълнени.

Какъвто и да е резултатът, каза Колесников, в петък Путин ще се окаже точно там, където иска да бъде. „Путин има месианска жилка във всичко, коет