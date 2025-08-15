Обявиха българската номинация за "Оскар"

Експертна комисия в 5-членен състав избра „Стадото“ / “Tarika”, трети игрален филм на режисьора Милко Лазаров, за българската номинация в категорията Международен пълнометражен филм за наградите на Американската филмова академия.

Комисията тази година заседава в състав: Председател: Мира Сталева (Изпълнителен директор на „София филм фест“, директор на „София мийтингс“, член на борда на Европейската филмова академия);

Членове: Стефан Командарев (режисьор, продуцент и сценарист), Жаклин Вагенщайн (продуцент, създател и директор на фестивала “CineLibri”), Мартичка Божилова (продуцент, създател и организатор на “Sofia DocuMENTAL”), Савина Петкова (кинокритик, член на FIPRESCI).

„Стадото“ имаше своята световна премиера в официалната селекция на 68-ото издание на един от най-големите фестивали в света – BFI, Лондон. След много световни и локални селекции стана големият победител на филмовия фестивал в Калкута, Индия с две награди – за „Най-добър филм“ и наградата на FIPRESCI.

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности, което живее в погранична местност, където хора от различни етноси привидно живеят в разбирателство. Докато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, а суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика и решават да я убият.

В главните роли: Весела Вълчева и Захари Бахаров. Във филма участват: Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу и други.

Сценаристи: Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов, Милко Лазаров. Оператор е Калоян Божилов, сценограф Ивайло Петров, костюмограф Кирил Наумов, композитор. Пенка Кунева.

