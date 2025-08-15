  • Instagram
Трансферният удар на Левски е факт

Левски до часове трябва да представи още едно попълнение. Това е 26-годишният национал на Северна Македония Никола Серафимов. Медиите в родината му вече обявиха, че той е подписал личния си договор с клуба, след като разтрогна споразумението с изпадналия от унгарския елит Фехервар.

„Македонският национал Никола Серафимов продължава кариерата си в българската висша лига, като вече подписа с Левски. Стоперът премина успешно медицинските прегледи, като скоро ще бъде представен като ново попълнение на един от най-известните тамошни клубове. Македонският национал се присъедини към Фехервар през 2022 година, а в кариерата си е играл още за Академия Пандев, Йелгава (Чехия), Вардар, Пелистер и Брегалница. За националния отбор има 22 мача с 1 гол“, написа makfudbal.mk, предаде gol.bg.

Левски има нужда от играч в ариергарда, след като през лятото продаде Келиан ван дер Каап в Катар.

Очаква се до затварянето на трансферния прозорец сините да вземат още футболисти. Тоест лятната селекция няма да приключи с Акрам Бурас и Никола Серафимов, пише Тема спорт. Не е изключено да бъдат осъществени и още продажби, защото има интерес към играчи на Левски. Сред тях са Марин Петков, Майкон и Кристиан Макун.

