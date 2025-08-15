НОИ съобщи базата, на която ще се отпускат новите пенсии

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2025 г. е 1839,37 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2024 г. до 30.06.2025 г. е 1745,04 лв.



Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.