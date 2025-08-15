Елвиса избира новия "Ерген"

Мартин Елвиса помага в търсенето на новия "Ерген" на България. Николов, който бе главният герой в последния сезон на на формата, разглежда кандидатите, които да го заместят в следващия сезон. Кастингът отдавна е отворен и вече има доста мераклии, които искат да влязат в ролята.

Самият Мартин разкри, че помага в избирането на най-важния човек за шоуто. Николов, който си тръгва от формата с Даниела, но бързо се разделя с нея, обсъжда потенциалните си заместници с продуцента Ники Николов.

В същото време Елвиса продължава да е категоричен, че няма жена до себе си. Мартин редовно е засичан в компанията на засукани девойки, пише България Днес.