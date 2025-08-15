Бойко Борисов: Каквото е останало след разбойническата приватизация, се приватизира

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към опозицията заради позицията ѝ по въпроса с държавните имоти. Според него група леви партии, начело с президент популист, си измислят поводи по средата на лятото и бранят "с телата си" държавни имоти с отпаднала необходимост. Изявлението си Борисов направи днес пред журналисти в село Айдемир, където присъства на тържественото освещаване на новия православен храм "Св. Св. Константин и Елена".

"Кой е тръгнал да приватизира? Какво е останало след разбойническата приватизация? Нужна е прозрачност и партньорство с частния сектор, за да не се рушат и буренясват държавни имоти," заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че има много добър синхрон между президента Румен Радев, "Продължаваме промяната" и "ДПС – Ново начало". Той припомни, че от 15-20 години ГЕРБ е в различни видове управление с пет правителства и запита има ли държавен имот, който да е продаден или приватизиран, а те да се срамуват.

Примери с военни казарми

Борисов посочи конкретни примери за успешно използване на имоти с отпаднала необходимост. Като премиер и кмет той е дал на общините неща, с които се гордее.

"Пример са военните казарми в Стара Загора и Шумен, те бяха с отпаднала необходимост, а станаха приказни паркове и спортна зала," обясни той.

Лидерът на ГЕРБ критикува и състоянието на други държавни имоти. Според него има казарми по центровете на градовете - например в Пловдив, които седят обрасли и буренясли и не се ползват за нищо. Поликлиниката в Банкя се руши, което Борисов определи като висша степен на държавна безстопанственост.

Призив за частно партньорство

"Цяла Европа, Америка, Канада, Япония - работят на базата на частния сектор. Трябва прозрачна приватизация. Необходимо е публично-частно партньорство," подчерта Борисов.

Той завърши с лична рефлексия: "Моята грешка е, че научих българите да карат без пари, от любов към хората."

Темата за държавните имоти се превърна в горещ политически въпрос през последните седмици, след като президентът Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост и нарече планираната разпродажба "най-големия грабеж от 90-те години насам".