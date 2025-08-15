Воден режим в община Севлиево: Кои населени места са засегнати

Режим на водата се въвежда в населени места на община Севлиево от днес. Това съобщават от местната администрация и ВиК дружество.



През ден от 15 август ще се подава вода в Горна Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, Петко Славейково, Ряховците, Сенник и Хирево.

За селата, водоснабдявани от Източния водопроводен клон Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и Буря, вода ще се подава в събота. За тези населени места са осигурени водоноски, информират от администрацията.

В град Севлиево - вечер от 23:00 до 6:00 ч. налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и високите етажи на сградите ще имат нарушено водоснабдяване.За района на Крушевски баир и кв. Балабанца вода ще се подава от 09:00 до 18:00 ч. всеки ден.



От администрацията посочват, че се забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди в населените места на територията на община Севлиево.

Населени места от община Габрово също са на воден режим.