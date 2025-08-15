КНСБ установи до 70% разлика в цените между големи и малки магазини

Цените на значителна част от стоките са по-високи в големите търговски вериги, отколкото в малките магазини. Това съобщи главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов на пресконференция, на която представи данни от наблюдението на цените от малката потребителска кошница към юли 2025 година.

"В големите вериги по-скъпи са продукти като хляб, свинско месо, кренвирши, кисело и прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, ябълки и боб", заяви Костов. Малките търговски обекти държат средно между един и десет процента по-ниски цени на 21 стоки от малката потребителка кошница.

Директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) разкри сериозни отклонения между цените на дребно и на едро. "Отклоненията за една и съща стока са между 30% и 70%", каза Костов.



По-значителен ръст има при цените на кафето и минералната вода, като това се обосновава със сезонната специфика на потреблението. Лимоните са поскъпнали с 9,6 процента, ябълките – със 7,8 процента, пилешкото месо – с 2,8 процента, а хлябът – с около два процента.

Различия между регионите

Има различия при цените и в регионите на страната. Кафето е най-скъпо в Перник и Габрово, а баничката е най-скъпа в София. Олиото е най-скъпо в Пловдив, белият боб – в Благоевград.

В същото време олиото, доматите и краставиците поевтиняват според данните на изследването.

Контрол преди еврото

Във връзка с въвеждането на еврото от първи януари 2026 година и подписания Меморандум за сътрудничество с правителството КНСБ започна месечно наблюдение на цените на 21 стоки от малката потребителска кошница. Целта е да бъдат гарантирани интересите на потребителите чрез предотвратяване на необосновано повишаване на цените на стоките и услугите.



Наблюдават се 81 общини и 600 малки и големи търговски обекта. Към малката потребителска кошница са добавени лимони, минерална вода и чаша кафе.

"Ще продължим да наблюдаваме цените всеки месец. Дано да имаме ценообразуване, което съответства на пазарните процеси и взаимоотношения между икономическите субекти в нашето стопанство", заяви Любослав Костов.

На месечна база се наблюдава задържане на цените на малката потребителска кошница поради спада на цените при някои основни стоки, като ориз и яйца, и по-същественото намаление на цените на сезонните продукти.