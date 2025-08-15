  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +24 / +25
Пловдив: +24 / +25
Варна: +23 / +24
Сандански: +25 / +26
Русе: +25 / +28
Добрич: +20 / +22
Видин: +24 / +27
Плевен: +24 / +29
Велико Търново: +21 / +25
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +20 / +22
Стара Загора: +21 / +24

Нови факти за изчезването на Наглите

  • Сподели в:
  • Viber
Нови факти за изчезването на Наглите
A A+ A++ A

Трима от членовете на престъпната група „Наглите“ – Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето – са изчезнали безследно в неделя, съобщиха техни близки. Според публични данни автомобилите и телефоните им са открити.

По повод изчезването, бившият заместник-главен прокурор и част от разследващия екип Бойко Найденов коментира в ефира на bTV, че най-малко вероятната версия е те да са били отвлечени.

Според Найденов ако изчезналите са успели да запазят част от откупите, възлизащи на около 3 милиона евро, е възможно да са се укрили.

Той обаче не изключва и друга версия: „В самата група те се избиваха, така че и това е възможно“. Найденов описа членовете на „Наглите“ като хора без морални граници, бивши автокрадци, свикнали да крадат и да вземат откупи.

Бившият зам.-главен прокурор разкри, че разследването не е успяло да достигне до поръчителите на отвличанията.

„Имахме оперативни данни кой стои зад цялата история, но нямахме фактите“, заяви Найденов. Той допълни, че става въпрос за човек, който вече не е между живите, което е попречило на разследването да разкрие пълната картина на престъпната мрежа.

#"Наглите"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?