Стефка Танчева: Хоум офисa за родители на ученици е осъществим

Предложението на Деница Сачева за дистанционна работа на родителите на ученици между 8 и 12 години е осъществимо, но при правилни технически условия и специфика на работата. Това заяви HR експертът и член на УС на Българската асоциация за управление на хора Стефка Танчева в ефира на "Твоят ден" по NOVA.

"Всичко е възможно. Осъществима е тогава, когато работодателят има условията да осигури дистанционна работа от вкъщи или от отдалечено пространство", посочи Танчева. Тя припомни, че по време на пандемията много компании вече успешно са въвели подобна практика.

Експертът подчерта, че не всички професии позволяват дистанционна работа. "Там, където няма достатъчно автономност, техническа обезпеченост или спецификата на работата не го позволява – като при лекарите – това е невъзможно", допълни тя.

Според Танчева предложението може да се разшири и към други групи служители – например хора, които се грижат за възрастни или имат по-големи деца. "Може да се помисли и за професии като лекари или полицаи – за тях да се организират детски лагери или други занимания, за да имат и те възможност да се възползват от мярката. Иначе това ще остане просто един текст в кодекса", предупреди експертът.

Работа в летните жеги

Разговорът засегна и условията на труд в летните жеги. "Работата може да се окаже фатална дори когато не си на строежа, а в офис – заради резките температурни разлики от климатизацията", обясни Танчева.

За работещите на открито опасността е още по-голяма. "Те трябва да ползват предпазни средства, шапки, да правят по-чести почивки, да работят в по-хладните часове и да имат постоянен достъп до питейна вода и възможности за охлаждане", посочи тя.

Задължения на работодателя

По думите на HR експерта работодателят по закон е длъжен да осигури питейна вода, климатизирани помещения и достатъчни почивки, както и да адаптира работното време според климатичните условия.

Предложението за гъвкаво работно време за родители на малки ученици тепърва ще се обсъжда в парламента. Деница Сачева обяви, че законодателните промени ще бъдат внесени в първите дни на септември.