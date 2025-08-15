15 дни книжка - 6 нарушения! Кой е шофьорът, влетял с кола в автобус

Един човек е загинал, а шестима са ранени при тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София, потвърди за NOVA Красимир Димитров от дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община.

Загиналият е бил единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин. Трима от пътуващите в леката кола са приети в болница. Водачът ѝ - 21-годишен, е със счупена ръка. В най-тежко състояние и с опасност за живота са двама от пътниците в автомобила, както шофьорът на автобуса. Другите пострадали са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

Зам.-началникът на "Пътна полиция" към СДВР комисар Мартин Цурински уточни, че сигналът за произшествието е получен около 01:46 ч. на телефон 112.

"Автобус от линията на нощния градски транспорт е изчаквал на червен светофар, когато лекият автомобил се е врязал в него. Загиналият е бил пътник в автобуса. Шестима са пострадали, като трима са с опасност за живота - две от тях са пътнички в колата, а третият - водачът на автобуса. Въпрос на уточняване е дали скоростта, с която се е движила колата, е била превишена. Единият от пътниците в автомобила е освободен за домашно лечение. На 1 август е получил книжка водачът на колата. За две седмици има шест фиша за дребни нарушения - липса на триъгълник и аптечки и други подобни", съобщи Цурински.

Автобусът се е движил по нощната линия на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков".

Преглеждат се записите от камерите, за да се установи причината за инцидента. Пробите за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.