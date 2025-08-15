Продължава битката с големия пожар в Пирин
22 дни вече продължава битката с големия пожар в Пирин. Огнената стихия изпепели десетки хиляди декари в планината, а преди броени дни влезе и в територията на националния пак, но огнеборци и доброволци успяха да я спрат. Въпреки това – все още има горящи огнища и борбата с пламъците продължава.
Тази сутрин двама доброволци са отишли на място да помагат.
„Очаквахме много доброволци. Подготвени сме, очакваме ги до 10:00 часа. Заради сложността на пожара, досега не се приемаха необучени доброволци, но от днес могат да дойдат и те”, заяви Явор Хаджиев от Националната асоциация на доброволците.
Той обясни, че дрехите им трябва да са от негорими материали, да са добре обути.
Още по темата:
- » Пожар е възникнал в землището на Угърчин
- » Европа гори: От Сунгурларе до Закинтос и Мадрид - рекордни жеги и пожари
- » Пожар поглъща къщи в с. Голяма Желязна, Троянско
Коментирай
Най-четено от Общество
Теменужка Петкова: На слаб президент - еврото му е виновно18:20 10.08.2025 | Общество
Стара Загора остава без светофари заради профилактика13:30 12.08.2025 | Общество
Последно от Общество