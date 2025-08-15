Лидерът на МИР поиска Успение Богородично да стане национален празник

Народното събрание да подкрепи предложението на Българския Патриарх Даниил и още на първото си заседание да гласува Успение Богородично да стане официален празник. Това поиска днес лидерът на партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) Симеон Славчев, който припомни, че точно преди една година Патриарх Даниил е направил това предложение.

"Днес е един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица. Според Светото писание това е денят, в който Божията майка напуска земния живот и отива при сина си Иисус Христос. Нейната смърт била тъй лека и блажена, че приличала на заспиване. Оттук и думата 'успение' - заспиване," заяви Симеон Славчев.

Лидерът на МИР подчерта, че цяла една година Народното събрание не е чуло направеното от Патриарх Даниил и не е предприело никакви действия. "Именно затова точна една година по-късно се обръщам към цялото българско общество, както и към всички народни представители с призив всички ние да подкрепим предложението на Българския Патриарх и Успение Богородично да бъде обявен за официален празник," добави той.

Според Славчев няма нищо по-естествено от това Успение на Пресвета Богородица, който е един от най-големите християнски празници, да бъде обявен за официален празник и неработен ден, както е например в Гърция и Румъния.

Широка православна традиция

Симеон Славчев подчерта, че Успение на Пресвета Богородица се чества както от православни, така и от католици, а над 200 църкви и манастири носят името "Успение Богородично". В голяма част от българските общини днешният ден е обявен за празничен и почивен.

"Така всички миряни ще имат възможността да празнуват, да посетят Бачковския и Троянския манастир, които днес отбелязват своя храмовия празник или да вземат молитвено участие в Света литургия в друг храм или български манастир," обясни лидерът на МИР.

Благопожелания за празника

Симеон Славчев честити Успение Богородично на всички българи, както и на всички именици. Той пожела Пресвета Богородица да бъде винаги с всички тях, с всяко българско семейство и с целия български народ, да помага и да закриля.

Славчев припомни, че през 2010 година за официален празник беше обявен Разпети петък, което показва, че има прецедент за официализиране на православни празници в България.