YouTube започна да тества изкуствен интелект за разпознаване възрастта на потребителите

YouTube започна тестове на нова технология с изкуствен интелект, която ще определя възрастта на потребителите с цел по-ефективна защита на непълнолетните от неподходящо онлайн съдържание. Пилотните изпитания стартираха в САЩ в сряда, съобщава "Франс прес".

Иновативната система ще анализира поведението на потребителите в платформата, за да предположи възрастта им независимо от датата на раждане, която са посочили в акаунтите си. Технологията разглежда типовете видеоклипове, които гледа даден потребител, историята на търсене и продължителността на активност в акаунта.

Когато системата определи потребител като под 18 години, автоматично ще се активират правилата за защита на непълнолетни. Персонализираната реклама ще бъде спряна, ще се включат предпазни механизми в препоръчването на съдържание и ще се ограничи повтарящото се гледане на определени видове клипове.

"Това е от основно значение за това как YouTube защитава своите потребители и ние ще продължим да гарантираме, че те могат да ползват интернет безопасно", заявиха от администрацията на платформата.

Допълнително ще бъдат активирани и инструменти за дигитално благополучие като напомняния за почивка и предупреждения за лягане.

Възможност за корекция при грешки

При неточно определяне на възрастта, потребителите ще имат възможност да коригират информацията и да докажат, че са над 18 години. За тази цел могат да използват банкова карта, официален документ за самоличност или селфи снимка, която ще бъде анализирана от система за разпознаване на лица.

Новата система представлява част от по-широките усилия на технологичните компании за повишаване на безопасността в социалните мрежи, особено след нарастващия натиск от страна на родители и законодатели.

Постепенно разширяване

Засега тестовете ще обхванат малка част от американската аудитория на YouTube, но при успешни резултати компанията планира постепенно разширяване на системата. YouTube съобщи, че подобни технологии вече се използват в други страни с положителни резултати, макар да не уточни къде точно.

Инициативата идва на фона на множество нови закони в американските щати, които изискват строга проверка на възрастта за достъп до определени типове онлайн съдържание.