Колa влетя в автобус на градския транспорт в София

Тежка катастрофа между лек автомобил и автобус от столичния градски транспорт се случи тази нощ в София. При инцидента загина един човек, а четирима са откарани в болница, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Сигналът за произшествието беше подаден около 02:00 часа на кръстовището на булевардите "Константин Величков" и "Възкресение", информира БТА.

Автомобилът влязъл през прозореца

Според очевидци автомобилът марка "Ауди" се движел с изключително висока скорост, когато шофьорът изгубил контрол над колата. Превозното средство се врязало странично през прозорците на автобуса, който обслужвал една от нощните линии на градския транспорт.

"Ударът е бил изключително силен", разказа очевидец от мястото на катастрофата.

Загинал сириец, ранени служители

Сред загиналите е сириец, който пътувал в автобуса по време на инцидента, съобщи БНТ. Шофьорът и кондукторът на автобуса са настанени във Военномедицинска академия с наранявания.

На мястото на произшествието бяха изпратени екипи на полицията, пожарната и множество линейки на Спешна помощ. Кръстовището беше временно блокирано за движение през нощните часове.

Полицейските служители извършват оглед на местопроизшествието и изясняват точните обстоятелства, довели до катастрофата.