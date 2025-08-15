Колa влетя в автобус на градския транспорт в София
Тежка катастрофа между лек автомобил и автобус от столичния градски транспорт се случи тази нощ в София. При инцидента загина един човек, а четирима са откарани в болница, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Сигналът за произшествието беше подаден около 02:00 часа на кръстовището на булевардите "Константин Величков" и "Възкресение", информира БТА.
Автомобилът влязъл през прозореца
Според очевидци автомобилът марка "Ауди" се движел с изключително висока скорост, когато шофьорът изгубил контрол над колата. Превозното средство се врязало странично през прозорците на автобуса, който обслужвал една от нощните линии на градския транспорт.
"Ударът е бил изключително силен", разказа очевидец от мястото на катастрофата.
Загинал сириец, ранени служители
Сред загиналите е сириец, който пътувал в автобуса по време на инцидента, съобщи БНТ. Шофьорът и кондукторът на автобуса са настанени във Военномедицинска академия с наранявания.
На мястото на произшествието бяха изпратени екипи на полицията, пожарната и множество линейки на Спешна помощ. Кръстовището беше временно блокирано за движение през нощните часове.
Полицейските служители извършват оглед на местопроизшествието и изясняват точните обстоятелства, довели до катастрофата.
