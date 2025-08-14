  • Instagram
Алея на ужасите в Слънчев бряг: Тийнейджър с АТВ помете три деца и двама възрастни

Тежък инцидент с електрическо превозно средство в „Слънчев бряг”, предаде NOVA.

По неофициална информация от местната полиция произшествието е станало около 14:00 часа на алея между хотели в курорта.


18-годишен с АТВ губи управление и се качва на тротоар. Вследствие на това е блъснал жена с три деца – на 5, 6 и 12 години. Те са настанени в Спешното отделение в града, като ранената е в тежко състояние.

След това младият шофьор се удря в друга сграда наблизо. По пътя си блъска още един човек - служител на хотел. Той е със счупен таз.


#Слънчев бряг

