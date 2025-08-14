Алея на ужасите в Слънчев бряг: Тийнейджър с АТВ помете три деца и двама възрастни
Тежък инцидент с електрическо превозно средство в „Слънчев бряг”, предаде NOVA.
По неофициална информация от местната полиция произшествието е станало около 14:00 часа на алея между хотели в курорта.
18-годишен с АТВ губи управление и се качва на тротоар. Вследствие на това е блъснал жена с три деца – на 5, 6 и 12 години. Те са настанени в Спешното отделение в града, като ранената е в тежко състояние.
След това младият шофьор се удря в друга сграда наблизо. По пътя си блъска още един човек - служител на хотел. Той е със счупен таз.
Още по темата:
- » Хотелиер: Очакваме ръст на туристите в Слънчев бряг
- » След акциите в "Слънчев бряг": Колко дълго ще трае ефектът от проверките
- » Търговци панически затварят обекти по морето заради масирани проверки
Коментирай
Най-четено от Закон и ред
Коя е тя? ОДМВР - Бургас издирва агресивна жена, вероятно украинка16:20 09.08.2025 | Криминални
Бивша любовница атакува с коктейл "Молотов" мъж в Кюстендилско09:30 12.08.2025 | Закон и ред
Последно от Закон и ред