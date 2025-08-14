  • Instagram
Руски правителствен самолет излетя към Аляска

Руски правителствен самолет излетя към Аляска
Правителственият самолет ИЛ-96-300 на Специалния летателен отряд "Русия" излетя от летище Внуково край Москва в 7:50 ч. сутринта и в момента лети над руското крайбрежие на Арктическия океан към Анкоридж, Аляска. Самолетът с полетен номер RSD 381 и регистрация RA-96023 е планирано да кацне в 17:43 ч. българско време (6:43 ч. местно време в петък).

Според данни от авиационната услуга Flightradar24, самолетът не е придружаван от други въздухоплавателни средства, което е необичайно за полети от това ниво. Засега официално не е потвърдено дали руският президент Владимир Путин
Кирил Дмитриев в руската делегация

Руски медии съобщават, че в делегацията, която ще участва в срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Анкоридж в петък, ще бъде специалният представител на Путин за инвестиционно и икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев. Той е ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и активен участник в преговорния процес.


В делегацията ще участват също министърът на отбраната Андрей Белоусов и финансовият министър Антон Силуанов, съобщи БТА.

Среща във военна база
Срещата между Тръмп и Путин ще се проведе в американската военна база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкоридж. Преговорите са насрочени да започнат в 22:30 ч. българско време (11:30 ч. местно време) и първоначално ще се водят на четири очи с участието само на двамата лидери и преводачи.

По думите на помощника на Путин Юрий Ушаков, лидерите ще обсъдят "огромния неразвит потенциал" на отношенията между САЩ и Русия в областта на икономиката, както и вариантите за спиране на войната в Украйна. След личните разговори ще се включат и официалните делегации от двете страни.

Европейска подкрепа за Украйна

В навечерието на срещата лидерите на 26 държави-членки на Европейския съюз одобриха съвместно изявление в подкрепа на Украйна. Единствено унгарският премиер Виктор Орбан не подписа документа.

Американският президент е предупредил за "сериозни последствия", ако Русия откаже примирие с Украйна. Тръмп изрази готовност за втора среща с участието на украинския президент Володимир Зеленски, ако първата среща в Аляска премине успешно.

