Започват първите случаи на респираторни вируси в България

Общопрактикуващите лекари отчитат първите случаи на респираторни вируси в началото на есенния сезон, но основният им проблем остава масовото самолечение на пациентите. Това заяви д-р Гергана Николова в сутрешния блок на БНТ "Денят започва".

"За съжаление превалират пациентите, които неглижират заболяването или по-скоро са склонни да се самолекуват", обясни общопрактикуващият лекар. Тя изрази особена тревога от това, че хората продължават прибързано да посягат към антибиотиците при първите симптоми на заболяване.



Грешки при прием на антибиотици

Д-р Николова разкри една от най-честите грешки на пациентите - неправилното прекратяване на антибиотичната терапия. "Когато изпишем антибиотична терапия – например за седем дни – често пациентът пие само четири, докато се почувства добре. След това спира, а останалите таблетки си пази. При следващо заболяване започва сам да се лекува с тях", обясни лекарката.



Тази практика създава антибиотична резистентност и затруднява лечението на бъдещи инфекции. "Огромното желание да се лекуват с антибиотик, независимо че заболяването е вирусно и не се поддава с антибиотика, който те решават да вземат, защото имат температура. Нас това като лекари силно ни безпокои", подчерта д-р Николова.

Спокойна обстановка пред кабинетите

Въпреки предупрежденията, обстановката пред кабинетите на личните лекари остава спокойна в сравнение с есенно-зимния сезон. Появяват се първите случаи на респираторни вируси с болки в гърлото, кашлица и бронхити, но случаите са единични.

Към момента няма регистрирани случаи на грип, което е нормално за сезона. По думите на д-р Николова, COVID-19 ще съществува още години, но протичането в момента е леко и без усложнения.



Електронно здравно досие за деца

От 1 септември влиза в сила електронното здравно досие за децата, което ще бъде "огромно облекчение" за родители и лекари. "Това е едно огромно изпитание на силата, волята и нервите – и на родители, и на лекари, и на дечица, от огромното струпване пред кабинетите, които трябва да минат за изключително кратък период от време, за да вземат личните здравно-профилактични карти", коментира д-р Николова.