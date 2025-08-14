Най-кървавото кинопреживяване на годината „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“ - от 29 октомври в кината

Време е за най-кървавото кинопреживяване на годината! На 29 октомври един от най-яростните и обичани манга и аниме хитове нахлува с пълна скорост в кината за първи път с Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc. След като продадената в милиони копия манга на Тацуки Фуджимото завладя света с нестандартния си и провокативен сюжет и стил, а аниме сериалът на студио MAPPA се превърна в култово явление, историята на Chainsaw Man продължава с епично, наситено с екшън приключение, което ще разтърси зрителите, дръзнали да се потопят в свят, където любовта, предателството и смъртта се преплитат в кървава хореография… и никой не излиза невредим.

Дългове, измама и рискована сделка с дявола – така започва историята на Денджи, младеж, който работи като ловец на демони за якудза, за да изплати задълженията на родителите си, до момента, в който мафията го предава и го оставя на прага на смъртта. Докато животът го напуска, верният приятел на Денджи – обичаното му дяволско куче с моторна резачка, Почита – сключва сделка с него, за да го спаси. Така двамата се сливат в едно същество: неудържимия Chainsaw Man. Сега, в брутална война между демони, ловци и скрити врагове, на сцената се появява загадъчната Резе – и Денджи се изправя пред най-опасната си битка…

С кратки, кървави и непредсказуеми сцени трейлърът на Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc хвърля зрителя в света на Денджи, верния Почита и загадъчната Резе. Демони, хаотични битки и странни съюзи обединяват съдбите на героите, докато несигурността и ужасът дебнат зад всеки ъгъл. Бруталност, неочаквани обрати и мрачен хумор – Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc извежда до краен предел всички елементи, които направиха мангата и сериала незабравим културен феномен.

Режисьор на Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc е Тацуя Йошихара, по сценарий на Хироши Секо. Филмът е базиран на мангата Chainsaw Man на Тацуки Фуджимото (публикувана в Shonen Jump+ на Shueisha) и е продуциран от MAPPA. В ролите са Рейна Уеда, Файруз Ай, Томори Кусуноки, Шого Саката, Шиори Изава и др.

Палим моторните резачки с Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc в кината от 29 октомври.




