Българската икономика отбеляза стабилен растеж през пролетта
Икономиката на България запазва стабилен годишен темп на растеж през пролетните месеци (април до юни) след забавянето през първото тримесечие.
Брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 3,1% през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същото година по-рано и с 0,7% на тримесечна база, показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение, през първото тримесечие статистиката отчете същия годишен ръст от 3,1% и повишение от 0,6% на тримесечна база.
През 2024 г. растежът ускори темпо, достигайки 3,1% в края на годината, след като започна от 2,0% през първото тримесечие и постепенно се повиши до 2,7% през третото. Според пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите икономическият растеж на България ще достигне 3% за цялата 2025 г.
Динамика на основните икономически показатели
На годишна основа през второто тримесечие брутната добавена стойност нараства с 2,5% по сезонно изгладени данни. Бруто образуването в основен капитал бележи ръст от 6,7%, а крайното потребление - 6,5% спрямо същия период на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 4,9% и 0,6%.
На тримесечна база БВП се повишава с 0,7%, а брутната добавена стойност – с 0,6%. Според експресните оценки основен двигател на ръста спрямо първото тримесечие е увеличението на крайното потребление с 0,9% и на износа на стоки с 0,6%.
Структура на БВП и външнотърговско салдо
По експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2025 г. БВП в номинално изражение достига 51,691 млрд. лева, от които реализираната добавена стойност е 44,850 млрд. лева. Най-голям дял в структурата на БВП заема крайното потребление – 80%, или 41,329 млрд. лева. Бруто капиталообразуването възлиза на 9,896 млрд. лева и представлява 19,1% от БВП. Външнотърговското салдо остава положително, допринасяйки за общата стабилност на икономическите показатели.
