The Atlantic: Путин може би залага капан на Тръмп с магията си от КГБ

Владимир Путин преживя трудни няколко месеца. Дългоочакваната му лятна офанзива в Украйна донесе само ограничени успехи, далеч от очакваното. Икономиката му се забави. Доналд Тръмп се умори от отказите на Путин да приеме призивите му за прекратяване на огъня и за първи път насочи към руския лидер постоянна и остра реторика. Миналата седмица Тръмп наложи санкции на един от основните търговски партньори на Русия – Индия.

Путин има нужда от време, за да промени хода на конфликта. Затова бившият шеф от КГБ му даде нещо, което американският президент иска от месеци – среща на четири очи за обсъждане на края на войната. Тръмп веднага прие. Но докато двамата се готвят да се срещнат в Аляска в петък, експерти по външна политика – и украинският президент Володимир Зеленски – предупреждават, че Тръмп може да попадне в капан, заложен от руския лидер на американска територия.

„Путин вече спечели. Той е лидер на държава-парий и ще получи снимка на американска земя с президента на САЩ“, казва бившият съветник по национална сигурност на Тръмп Джон Болтън. „Тръмп иска сделка. И ако не я получи сега, може изобщо да се откаже от нея.“

Путин не дава сигнали за компромис. Условията му за прекратяване на военните действия остават максималистични – запазване на окупираните територии и отказ на Украйна от гаранции за сигурност, които биха възпрепятствали ново нападение. Това е неприемливо за Украйна и европейските ѝ съюзници.

Тръмп, който по време на кампанията си обеща да сложи край на войната, е отчаян за спиране на сраженията. Наблюдатели се опасяват, че това може да го подтикне да приеме условията на Путин, независимо от украинската позиция. Наскоро Тръмп каза, че Русия и Украйна ще трябва да „разменят земи“, без да уточнява кои. Ако Зеленски откаже дори едностранна сделка, Тръмп може да го обвини, че е основната пречка за мира, и отново да насочи гнева си към него – с потенциално тежки последици за украинската отбрана.

„Ясно е, че стратегията на Путин е да печели време и да води президента за носа – да го увлича, без да отстъпва, и да изключи Зеленски“, казва сенаторът демократ Ричард Блументал. „Най-големият ми страх е лоша сделка, която Зеленски отхвърля, след което той става „лошият“, а Тръмп, в типичен стил, съчетаващ отмъщение и суета, се обръща срещу Украйна.“

Тръмп ясно иска мир – и Нобелова награда за мир. Фактът, че Барак Обама получи такава, го дразни, казват негови приближени. Той твърди, че е „приключил шест войни“ във втория си мандат, макар че проверките на фактите сочат преувеличение. Администрацията му получи признание за мирни споразумения в Камбоджа и Тайланд, Индия и Пакистан, Азербайджан и Армения, но конфликтите в Газа и Украйна се изостриха.

Белият дом отхвърля опасенията, че Путин може да надхитри Тръмп. Прессекретарят Каролайн Левит заяви, че Тръмп е решил седем глобални конфликта за шест месеца и е постигнал напредък за прекратяване на войната в Украйна, „наследена от предишния глупав президент Джо Байдън“.

Сенатор Линдзи Греъм каза, че е уверен, че Тръмп ще се оттегли, ако Путин настоява за лоша сделка, както Рейгън в Студената война. Тръмп обаче вече е бил разочарован от Путин – добри телефонни разговори често били следвани от ракетни удари по Киев.

Срещата в Аляска е организирана набързо и детайлите още се уточняват. Тръмп я нарече „опознавателна“, намеквайки, че може да не се стигне до финално споразумение – нещо, което успокоява някои критици. Но историята показва, че Путин може да използва срещата, за да спечели благоразположението на Тръмп, както през 2018 г. в Хелзинки.

След като първоначално беше планирана втора среща с участието и на Зеленски, Кремъл отказа, а Тръмп се съгласи да отпадне. Сега той обещава да информира европейските лидери след срещата и да участва във виртуални разговори, включително със Зеленски, преди да замине за Аляска.

Европа наблюдава внимателно. Няколко държави обещаха да подсилят Украйна с оръжие, ако САЩ се оттеглят, но е малко вероятно да поддържат сегашното ниво на военна и разузнавателна помощ. Ако Путин постигне успех в Украйна, може да разшири амбициите си и другаде.

„Путин го притискаше, докато Тръмп не се ядоса. Затова му даде тази среща – за да приложи КГБ тактиките си и да го върне в правия път“, казва Болтън.

Автор: Джонатан Лемир