Калоян Методиев: Много от пожарите са причинени от мафиотски структури

Калоян Методиев: Много от пожарите са причинени от мафиотски структури
Пожарите в различни райони на страната продължават, а подозренията за умишлени палежи се засилват. Политологът и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев - Калоян Методиев, публикува остър коментар във Facebook, в който твърди, че мафиотски структури стоят зад част от огнищата.

Според него, множеството пожари в последните седмици – в района на парка и Военното училище в град Велико Търново, в градовете Русе, Тетевен, Хасково, Тервел и други, не са случайни.

„Всеки умишлен пожар си има име и адрес. Има си и мотив“, посочва Методиев, подчертавайки, че има три основни направления, в които според него действат престъпни мрежи:

Палежи за освобождаване на земя, която впоследствие се използва за изграждане на фотоволтаични паркове;

Дейност на т.нар. „дървена мафия“, която се възползва от изгорели гори, за да извлича и изнася дървесина;

Умишлено палене на сгради, с цел освобождаване на терени за строителство.

Освен това Методиев посочва, че според излезли информации, големите пожари в района на град Сливница са започнали от военен полигон.

„Всичко изброено е притеснително и престъпно. И срива малкото останало доверие в държавата“, пише още той в социалните мрежи.

В своята публикация политологът призова управляващите да реагират незабавно:

„Тук е ролята на управляващите – ако не са съучастници – да стоварят цялата държавна машина върху тези групи. Приоритетно и веднага. Залогът са човешки животи, здраве и собственост“.

По думите му, ефектите от пожарите не се ограничават само до изгорели площи. От пепелищата често следват наводнения, свлачища, засушавания и разрушаване на животински хабитати, което води до нарушаване на цели екосистеми.

