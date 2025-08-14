Тръмп към Путин, часове преди срещата им: Ще отнесеш много сериозни последствия, ако не прекратиш войната
Броени часове преди ключовата среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин, стопанинът на Белия дом неочаквано реши да се закани на руския си колега, че ще настъпят „много сериозни последствия“, ако Москва не сложи край на войната в Украйна. Републиканецът обаче не разкри в детайли в какво ще се изразяват тези последствия.
Американският държавен глава допълни, че предвижда и втора среща с Путин след тази в Аляска, но на нея подчерта, че ще присъства и президентът на Украйна Володимир Зеленски.
Ако първата среща мине добре, бързо ще уредим и втора. Ще се радвам тя да се случи почти незабавно. И тази втора среща трябва да бъде между президента Путин, президента Зеленски и мен, ако пожелаят да присъствам, каза още Тръмп, цитиран от La Razon.
