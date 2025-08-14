  • Instagram
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!
Вицешампионът на България по волейбол при мъжете Локомотив Авиа (Пловдив) направи най-големия трансферен удар през последните години в клубния волейбол на България.

След 20 години на най-високо ниво в чужбина, Матей Казийски се завръща у нас, за да играе за вицешампиона Локомотив Авиа( Пловдив), научи Sportal.bg.

40-годишният волейболист, който за последно игра за Алианц (Милано), ще се присъединява към пловдивския тим преди началото на новия сезон на efbet Супер Волей.

От клуба по-рано пуснаха загадъчно послание към феновете:

Очаква се новото попълнение да бъде представено официално в края на месец август в Пловдив.

