Матей Казийски ще играe в България!
Вицешампионът на България по волейбол при мъжете Локомотив Авиа (Пловдив) направи най-големия трансферен удар през последните години в клубния волейбол на България.
След 20 години на най-високо ниво в чужбина, Матей Казийски се завръща у нас, за да играе за вицешампиона Локомотив Авиа( Пловдив), научи Sportal.bg.
40-годишният волейболист, който за последно игра за Алианц (Милано), ще се присъединява към пловдивския тим преди началото на новия сезон на efbet Супер Волей.
От клуба по-рано пуснаха загадъчно послание към феновете:
Очаква се новото попълнение да бъде представено официално в края на месец август в Пловдив.
Още по темата:
- » Волейболът ни пак е световна сила!
- » Националките ни по волейбол загубиха от Полша в Лигата на нациите
- » Волейболиските ни победиха Тайланд след тайбрек
Коментирай
Най-четено от Спорт
Българин със сребро на 110 м с препятствия от Европейското за юноши10:30 11.08.2025 | Спорт
Българка в топ 5 на Европейското по баскетбол за жени до 20 години16:45 11.08.2025 | Спорт
Последно от Спорт