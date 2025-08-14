Лют скандал! Най-обичаният дует у нас се разпадна
Един от най-обичаните български латино дуети – Торино и Пашата, сложи край на съвместната си работа. Новината дойде като гръм от ясно небе за феновете, които години наред следяха музикалния им път.
Доскорошните най-добри приятели и партньори Тодор и Павел, наричани латино кралете на България, вече дори не се следват в социалните мрежи – ясен знак, че отношенията им са сериозно обтегнати.
„Най-дългите приятелства не умират от разстояние или време, а от мига, в който ножът в гърба ти носи отпечатъка на позната ръка“, написа Тодор Димитров.
Мнозина разчетоха това като пряка препратка към раздялата с Пашата.
От своя страна, Пашата коментира темата в “Ивка бейбе подкаст”, където заяви:
„Всяко нещо си има своето начало и своя край.“
Причината за скандала между двамата остава тайна. Нито един от тях не издаде подробности.
