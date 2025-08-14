Стана ясно в колко часа ще се проведе срещата между Путин и Тръмп
От Кремъл съобщиха часа на срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп.
Тя ще започне утре в 11.30 часа местно време, 22.30 часа българско време, и ще се проведе във военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкоридж, щата Аляска.
Очаква се първоначално да има среща очи в очи между двамата президенти, а след нея обща пресконференция пред медиите.
Още по темата:
- » The Atlantic: Путин може би залага капан на Тръмп с магията си от КГБ
- » Белият дом: Срещата с Путин е упражнение по слушане за Тръмп
- » Коментар на експерти: Защо Путин прие да преговаря на американска земя
Коментирай
Най-четено от Свят
Рейтингът на Зеленски се срива главоломно надолу10:21 09.08.2025 | Свят
Сергей Лавров: Руската позиция за мир в Украйна остава непроменена15:40 13.08.2025 | Свят
Последно от Свят