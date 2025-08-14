Стана ясно в колко часа ще се проведе срещата между Путин и Тръмп

От Кремъл съобщиха часа на срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп.

Тя ще започне утре в 11.30 часа местно време, 22.30 часа българско време, и ще се проведе във военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкоридж, щата Аляска.

Очаква се първоначално да има среща очи в очи между двамата президенти, а след нея обща пресконференция пред медиите.