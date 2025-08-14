Срещата Тръмп – Путин в Аляска: Очаквания, напрежение и скептицизъм

На планираната за петък среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, руският лидер влиза със самочувствието, че вече е победил в този диалог. Той влиза с категорични искания, без никакъв признак за минимална отстъпка. Това мнение изразиха бившият посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб в България Елена Поптодорова, и капитан I ранг, както и член на УС на Атлантическия съвет, Васил Данов, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Тръмп не разполага дори с един високообразован, опитен и дългогодишен служител от дипломацията, който да го консултира по въпросите за Русия и Украйна. Американският глава отива като рицар на рицарски турнир – без доспехи. Той отива като аматьор”, посочи капитан Данов.

„Има както плахи очаквания за предстоящата среща на лидерите, така и много скептичност. Скептичността се поражда от неясните обстоятелства, забързаната и неоповестена подготовка около тази среща. Американската страна не е ясна, а заявките на Тръмп са огромни, защото иска да представи себе си като бърз миротворец , да се покаже силен и последователен, но това може да ощети Украйна”, обясни Поптодорова.

По нейни думи никога няма да се разбере какво точно е коментирано между Путин и Тръмп, защото те ще говорят на четири очи. Тя прогнозира, че разговорите ще обхванат темите за спирането на огъня в Украйна, примирие и правото на Украйна да защитава себе си.

„Необходима изненада би било, ако Тръмп съумее да каже „не” на максималистичните искания на Путин. Голямата ми надежда е, че няма срещата да прерасне в затопляне на двустранните отношения между САЩ и Русия през икономически интереси, което непременно ще отслаби силата на Америка в тежкия проблем за спиране на войната”, сподели вицепрезидентът на Атлантическия клуб в България.

„Заканите на Тръмп не предвещават добър изход от срещата. Исканията на Путин са за ампутация на военните сили, разоръжаване на армията, което би позволило на всеки агресор да настъпи в Украйна”, добави Данов.

Според експертите тази среща няма да реши спирането на военните действия.