Явор Куюмджиев: Бензинът ще поскъпне с минимум 10 стотинки

Горивата в България ще поскъпнат с минимум 10 стотинки заради недостига на биоетанол, който е общоевропейски проблем. Това прогнозира енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус".

"Недостигът на биоетанол е не само български, а общоевропейски проблем. Създаде се дефицит, защото няма достатъчно голямо производство", обясни експертът

Биоетанолът се произвежда от зърнени култури като пшеница и царевица, като в Европа количествата не са достатъчни за нуждите. Вносът на продукти от САЩ и Бразилия се оскъпява заради мита и транспортните разходи.

Двойно увеличение на изискванията

От 1 март тази година биоетанолът трябва да представлява 10% от състава на горивото, което е двойно увеличение спрямо предишните изисквания.

"Ще има поскъпване, няма как. Бензинът ще бъде вероятно с десетина стотинки по-скъп, когато системата се нагласи", прогнозира Куюмджиев.

Експертът не изключи възможността за криза с горивата, но очаква до няколко месеца ситуацията на пазара да се нормализира.

Коментар за продажбата на "Лукойл"

Куюмджиев коментира и продажбата на "Лукойл" на азербайджанската държавна нефтена компания "Сокар".

"'Сокар' имат рафинерии в цял свят, имат вериги бензиностанции, знаят какво правят", каза той.

Експертът посочи, че в Италия под регулаторния натиск на правителството най-голямата рафинерия в Европа беше продадена на кипърска офшорка, като никой не знае кой стои зад нея.

"Да се надяваме, че това няма да се случи в България и ще имаме прозрачен и добър нов собственик", добави той.

Критика към държавното управление

Според Куюмджиев държавата няма нито средствата, нито капацитета да се справи с управлението на рафинерията.

"Вижте свежия пример с държавната петролна компания, която трябваше да създава бензиностанции за хората на по-ниски цени, да прави митнически складове. Поживя две години и я закриха тихомълком", посочи експертът.

Той подчерта, че рафинерията е един от най-големите вносители на данъци в държавния бюджет и трябва да продължи да работи в добри ръце.