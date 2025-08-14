Важно за всеки: Пощите гарантират сигурност при обмяна на левове в евро

В "Български пощи" вече се провеждат обучения във връзка с приемането на еврото в България и обмяната на левове в евро в пощенските станции. Това каза Станимир Белинов, заместник-директор на дружеството.

Той припомни, че националният пощенски доставчик ще бъде основният участник в този процес в населените места, където няма банки и финансови институции.

По думите на заместник-директора вече около 245 служители са обучени. Общият брой на служителите, които трябва да бъдат обучени, е около 3000, а пощенските станции са 2230. Има и създадена онлайн платформа, където са качени всички материали, до които имат достъп всички служители в пощенските станции.

"Служителите се запознават с различните номинали и емисии. Много важно е да предотвратим опити за измами. Обучението включва разпознаване на фалшиви банкноти по различни показатели", обясни Белинов.

Той увери, че сигурността на гражданите ще бъда гарантирана. Вече се набавя и необходимата техника – броячни машини и други технически средства. Пощите ще си съдействат на МВР, а в пощенските станции ще има осигурено и видеонаблюдение, каза заместник-директорът на "Български пощи".