Как да съхраним летните подправки: Рецепта за домашна вегета
Градинарството е чудесен начин да се насладите на свежи и ароматни подправки през топлите месеци. Но какво да правите с изобилието от босилек, риган, магданоз и копър, когато сезонът приключи? Вместо да ги оставите да увехнат или да ги изхвърлите, можете да ги запазите и използвате през цялата година чрез приготвяне на домашна супена подправка. Тази рецепта ще ви покаже как да съхраните свежестта и аромата на вашите любими подправки и да ги включите в различни ястия през студените месеци.
Необходими продукти:
- 1 връзка пресен босилек
- 1 връзка пресен риган
- 1 връзка пресен магданоз
- 1 връзка пресен копър
- 2 скилидки чесън
- Сол на вкус
- Черен пипер на вкус
Инструкции:
Подготовка на подправките:
- Измийте добре всички подправки под течаща вода, за да премахнете всякакви замърсявания.
- Отцедете ги добре и ги оставете да изсъхнат върху кухненска кърпа. Можете също така да използвате центрофуга за салата, ако разполагате с такава. Оставете ги да се изсушат на слънце.
Нарязване:
- Нарежете подправките на ситно. Ако предпочитате по-фино нарязани подправки, използвайте кухненски робот или блендер.
Смесване:
- В голяма купа смесете нарязаните подправки и чесъна.
- Добавете сол и черен пипер и разбъркайте добре, докато всички съставки се покрият равномерно.
Съхранение:
- Прехвърлете сместа в чисти стъклени буркани с капачки. Уверете се, че бурканите са стерилни, за да предотвратите развитието на бактерии.
- Затворете плътно бурканите. Домашната супена подправка може да издържи до няколко месеца, ако се съхранява правилно.
Използване:
- Когато искате да добавите аромат към своите ястия, просто вземете една лъжичка от домашната супена подправка и я добавете към супи, сосове, паста, меса или салати. Тя ще придаде уникален и свеж вкус на всяко ястие.
Тази домашна супена подправка не само ще ви помогне да оползотворите изобилието от подправки в градината, но и ще ви предостави възможност да се наслаждавате на техния аромат и вкус през цялата година. Опитайте тази лесна и ефективна рецепта и се радвайте на домашно приготвени ястия с неповторим вкус!
