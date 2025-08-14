Как да съхраним летните подправки: Рецепта за домашна вегета

Градинарството е чудесен начин да се насладите на свежи и ароматни подправки през топлите месеци. Но какво да правите с изобилието от босилек, риган, магданоз и копър, когато сезонът приключи? Вместо да ги оставите да увехнат или да ги изхвърлите, можете да ги запазите и използвате през цялата година чрез приготвяне на домашна супена подправка. Тази рецепта ще ви покаже как да съхраните свежестта и аромата на вашите любими подправки и да ги включите в различни ястия през студените месеци.

Необходими продукти:

1 връзка пресен босилек

1 връзка пресен риган

1 връзка пресен магданоз

1 връзка пресен копър

2 скилидки чесън

Сол на вкус

Черен пипер на вкус

Инструкции:

Подготовка на подправките:

Измийте добре всички подправки под течаща вода, за да премахнете всякакви замърсявания.

Отцедете ги добре и ги оставете да изсъхнат върху кухненска кърпа. Можете също така да използвате центрофуга за салата, ако разполагате с такава. Оставете ги да се изсушат на слънце.

Нарязване:

Нарежете подправките на ситно. Ако предпочитате по-фино нарязани подправки, използвайте кухненски робот или блендер.

Смесване:

В голяма купа смесете нарязаните подправки и чесъна.

Добавете сол и черен пипер и разбъркайте добре, докато всички съставки се покрият равномерно.

Съхранение:

Прехвърлете сместа в чисти стъклени буркани с капачки. Уверете се, че бурканите са стерилни, за да предотвратите развитието на бактерии.

Затворете плътно бурканите. Домашната супена подправка може да издържи до няколко месеца, ако се съхранява правилно.

Използване:

Когато искате да добавите аромат към своите ястия, просто вземете една лъжичка от домашната супена подправка и я добавете към супи, сосове, паста, меса или салати. Тя ще придаде уникален и свеж вкус на всяко ястие.

Тази домашна супена подправка не само ще ви помогне да оползотворите изобилието от подправки в градината, но и ще ви предостави възможност да се наслаждавате на техния аромат и вкус през цялата година. Опитайте тази лесна и ефективна рецепта и се радвайте на домашно приготвени ястия с неповторим вкус!



