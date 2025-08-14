Край на непоносимите жеги за лято 2025. От тук насетне температурите у нас повече няма да достигнат неприятните 39-41 градуса. Това става ясно от прогнозата на НИМХ:

Над по-голямата част от страната днес ще бъде слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. В повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

През следващите дни до края на седмицата в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В петък над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

В началото на новата седмица вятърът ще се ориентира от северозапад. В понеделник над Западна, а във вторник и над Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите там ще са с 2-3 градуса по-ниски, а в останалата част от страната ще се задържат без съществена промяна. В сряда вятърът отново ще е от изток-североизток. Ще бъде слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но вероятността за валежи е малка.