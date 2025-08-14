Пророкът на кризата от 2008 г. предсказа какво ни предстои сега

Ако търсите рядък мечи пазар на Уолстрийт в днешни дни, не очаквайте да го откриете при легенда, която предупреди за световната финансова криза преди седемнадесет години, пише Profit.bg.

Причината? Инвеститорът Стийв Айзман, известен със стратегията си срещу жилищния пазар в САЩ преди 2008 г., показана във филма "The Big Short", сега е голям почитател на американските технологии.

Според него нито един друг пазар в света не може да се похвали с такава концентрация на технологичния сектор – и това е в основата на неговия оптимизъм към акциите.

„Дългосрочно вярвам в американската икономика и в този смисъл съм изключително бичи настроен“, казва Айзман в подкаста си „The Real Eisman Playbook“.

Вярата в AI

Айзман стана известен с успешните си залози срещу жилищния пазар точно преди колапса през 2008 г.

Преди да се присъедини към Neuberger Berman през 2014 г. (напусна компанията миналия септември след спорен пост за Близкия изток), той се фокусира изцяло върху финансовия сектор. Но после започва да анализира целия S&P 500, като насочва вниманието си към технологиите и индустриалния сектор.