Без вода в Плевен: докога?

Без вода в Плевен: докога?
На среща в регионалното министерство ще се търси решение на критичната ситуация с безводието в Плевен и областта.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов свиква среща с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, както и ръководството на ВиК холдинга.


Вчера Плевен остана без вода заради авария на магистрален водопровод. В момента водната криза обхваща Плевен и още 14 населени места.

Вчера хората излязоха на протест и настояват проблемът да бъде решен.

