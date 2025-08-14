Без вода в Плевен: докога?

На среща в регионалното министерство ще се търси решение на критичната ситуация с безводието в Плевен и областта.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов свиква среща с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, както и ръководството на ВиК холдинга.



Вчера Плевен остана без вода заради авария на магистрален водопровод. В момента водната криза обхваща Плевен и още 14 населени места.

Вчера хората излязоха на протест и настояват проблемът да бъде решен.