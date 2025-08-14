Без вода в Плевен: докога?
На среща в регионалното министерство ще се търси решение на критичната ситуация с безводието в Плевен и областта.
Министърът на регионалното развитие Иван Иванов свиква среща с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, както и ръководството на ВиК холдинга.
Вчера Плевен остана без вода заради авария на магистрален водопровод. В момента водната криза обхваща Плевен и още 14 населени места.
Вчера хората излязоха на протест и настояват проблемът да бъде решен.
