Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух

Днес министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов открива първото вертолетно летище в Кърджали. Площадката е разположена на територията на Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" и ще заработи от днес, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Инициативата е част от по-широка стратегия на здравното ведомство за изграждане на система за спешна медицинска помощ по въздух в цялата страна. Подобни проекти вече се реализират и в други областни центрове.

Национална мрежа от вертолетни летища

Изграждането на болнично вертолетно летище започна миналата седмица и в Смолян, а по-рано през годината подобен проект стартира във Видин. МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" в Смолян получи целева субсидия от 161 321 лева за изграждането на площадката, а срокът за приключване на строителните дейности е 100 дни.

Министерството на здравеопазването е предоставило средства и за други болници в страната в рамките на националната програма за развитие на спешната медицинска помощ по въздух. Инициативата цели да се осигури по-бърз достъп до медицинска помощ, особено в отдалечени райони или при сериозни спешни случаи.

Подобряване на достъпа до спешна помощ

Новите вертолетни летища ще позволят по-ефективна работа на екипите за спешна медицинска помощ, като съкратят времето за транспорт на пациенти до специализирани лечебни заведения. Това е особено важно за областите с планински терен или отдалечени селища, където достъпът с наземен транспорт може да бъде затруднен.

Проектът е част от усилията на държавата за модернизиране на здравната система и повишаване качеството на медицинските услуги в цялата страна.



