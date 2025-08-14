  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +28
Пловдив: +23 / +33
Варна: +21 / +29
Сандански: +25 / +31
Русе: +24 / +34
Добрич: +19 / +29
Видин: +24 / +35
Плевен: +24 / +35
Велико Търново: +21 / +32
Смолян: +15 / +24
Кюстендил: +21 / +30
Стара Загора: +20 / +30

Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух

  • Сподели в:
  • Viber
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
A A+ A++ A

Днес министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов открива първото вертолетно летище в Кърджали. Площадката е разположена на територията на Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" и ще заработи от днес, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Инициативата е част от по-широка стратегия на здравното ведомство за изграждане на система за спешна медицинска помощ по въздух в цялата страна. Подобни проекти вече се реализират и в други областни центрове.

Национална мрежа от вертолетни летища

Изграждането на болнично вертолетно летище започна миналата седмица и в Смолян, а по-рано през годината подобен проект стартира във Видин. МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" в Смолян получи целева субсидия от 161 321 лева за изграждането на площадката, а срокът за приключване на строителните дейности е 100 дни.

Министерството на здравеопазването е предоставило средства и за други болници в страната в рамките на националната програма за развитие на спешната медицинска помощ по въздух. Инициативата цели да се осигури по-бърз достъп до медицинска помощ, особено в отдалечени райони или при сериозни спешни случаи.

Подобряване на достъпа до спешна помощ

Новите вертолетни летища ще позволят по-ефективна работа на екипите за спешна медицинска помощ, като съкратят времето за транспорт на пациенти до специализирани лечебни заведения. Това е особено важно за областите с планински терен или отдалечени селища, където достъпът с наземен транспорт може да бъде затруднен.

Проектът е част от усилията на държавата за модернизиране на здравната система и повишаване качеството на медицинските услуги в цялата страна.


#Кърджали

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?