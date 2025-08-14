Пожар е възникнал в землището на Угърчин

Пожар е възниквал в землището на Угърчин, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Сигналът за пламъците е подаден малко след 17:00 часа. Горят сухи треви и храсти, както и низово част от гора. Пламъците са се разпрострели на голяма площ.

На място са пет екипа на пожарната, много доброволци, помагат и земеделски производители с техника.

Няма опасност за населението в града и други населени места в района.