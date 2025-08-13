  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +23
Пловдив: +22 / +26
Варна: +20 / +22
Сандански: +25 / +26
Русе: +23 / +26
Добрич: +19 / +21
Видин: +24 / +27
Плевен: +24 / +29
Велико Търново: +19 / +23
Смолян: +14 / +16
Кюстендил: +22 / +23
Стара Загора: +19 / +22

Пепи Еврото е жив, роптае срещу бавното правосъдие

  • Сподели в:
  • Viber
Пепи Еврото е жив, роптае срещу бавното правосъдие

Стоп кадър/YouTube/bTV 
A A+ A++ A

Бившият следовател Петьо Петров-Еврото е подал молба, с която недоволства, че гражданското дело срещу него е зациклило. Това информира от фейсбук страницата си Bird.bg. С което за пореден път се потвърждава, че потъналият вдън земя следовател е жив и здрав някъде в чужбина.

Ето с каква информация разполагат от разследващия сайт за последните инициативи на Петьо Еврото:

"Успешно укрилият се от правосъдието Петьо Еврото e недоволен от... правосъдието. Понеже било бавно. Не, не е виц. С дата 24-и юли Еврото е входирал молба за бавност № 271732 с която недоволства, че гражданското дело срещу него е зациклило.

Делото, за което ние първи съобщихме в края на 2024 г., е обявено за решаване в СГС още миналия октомври - но решение няма и до ден-днешен. А иначе е образувано още в далечната 2015.

Разбира се, наказателното дело срещу Еврото също зацикли, но там не забелязваме изчезналият бивш следовател да се оплаква. Явно така е добре за всички - и за него, а и за другите по веригата.

Като например Пейчинов, Франтишек, Сарафов и всички останали, които трябваше да влязат в обвинителния акт по делото - но така и никога не влязоха".

Пепи Еврото беше издирван безуспешно у нас и в чужбина, като упорито се твърдеше, че отдавна е мъртъв. В началото на годината обаче от онлайн платформата „BG Elves“ заявиха, че са открили актуални следи от онлайн присъствието му по имена, телефони, имейли и профили, които употребява, като в тях използвал една и съща парола.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?