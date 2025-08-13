Войната между Васко Кеца и Стефан Димитров - за 1 млн. лева?

Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не това е начинът”, казва Кеца, който ще продължава да изпълнява песните на вече бившия си другар. Епична война за 1 милион лева избухна между две естрадни легенди на България – любимия певец на няколко поколения Васил Найденов и композитора Стефан Димитров. Раздорът между двамата музиканти е на път да сложи кръст не само на 50-годишното им приятелство, но и да доведе до официална забрана Кеца за изпълнява песните по музика на Стефан Димитров. А това са повече от 20 златни хита, които досега бяха запазена марка в репертоара на Васил Найденов – песни, които естрадната легенда изпълнява на всеки свой концерт вече над 40 години.

Сред тях са "Казано честно всичко ми е наред", "Сбогом, моя любов", "По първи петли", "След края на света", "Болката отляво", "Старата любов", "На случайна гара", "Седем пъти" и много други.

Скандалът между Васил Найденов и Стефан Димитров избухна заради авторството на най-новата песен "Там на завоя”, която певецът изпълнява заедно с Братя Аргирови. Композиторът се ядосал, че Кеца си приписвал авторството на музиката и публично никъде не уточнявал, че неин автор е Стефан Димитров, а навсякъде афиширал себе си като композитор на "Там на завоя”. Според мъжа на Богдана Карадочева истината е по-различна. Чрез различни медии Стефан Димитров отправи тежки думи към своя доскорошен голям приятел и колега, обвини го в предателство, в лъжа и се зарече да му забрани официално да изпълнява неговите песни.

Новината за скандала между двамата музиканти беше толкова шокираща, че мнозина си помислиха, че това е шега. Имаше и съмнения, че композиторът е наговорил публично неща, които всъщност не искал да каже. Стефан Димитров обаче повтори, включително и пред репортер на "Уикенд”, че забранява на Кеца да изпълнява неговите песни пред няколко различни медии.

Преди няколко месеца Стефан Димитров поискал среща с Васил Найденов да се разберат, но Кеца не дошъл и дори не му се обадил. Композиторът стигнал дотам, че пратил на певеца, с когото имат 50-годишно приятелство, нотариална покана за среща. Кеца я получил, но пак не отишъл на среща. "Не желая да чувам гласа му в моите песни. Той е прекрасен изпълнител, в своята кариера и в творчеството си има достатъчно други песни, да пее тях, след като не можем да се разберем”, бесен е Стефан Димитров.

Според хора от музикалния бранш, Васил Найденов дължи колосалната сума от почти 1 милион лева от авторски права за изпълнение на златните си хитове на Стефан Димитров. Естрадната легенда изнася около стотина концерта годишно – или на открито, или в големи заведения или на частни партита и винаги изпълява златните си хитове, композирани от Стефан Димитров. За да пее на закрито частно парти, изпълнителят на "Болката отляво” прибира доста солиден хонорар, който варира между 20 000 и 50 000 лева в зависимост от ангажимента. Средната цена на билетите за концертите му е между 60 и 80 лева, като всичките му изяви се разпродават дни, след като се обявява събитието. Явно мъжът на Богдана Карадочева е преценил, че Кеца живее на гърба му и му дължи огромни суми пари за авторски права.

Близки до Стефан Димитров разкриха пред "Уикенд”, че той се вбесил, че Кеца навсякъде повтарял израза "моите песни” и понякога не споменавал кой е композитор. В интерес на истината обаче от сцената Васил Найденов често изрежда имената на композиторите, писали музика за него и сред тях неизменно фигурира и името на Димитров, за когото Кеца винаги се е изказвал ласкаво. А запознати твърдят, че Стефан се ядосал особено много, когато на наградите на "БГ Радио” през май т.г. Васил Найденов получи специалния приз "Най-обичаният български поп изпълнител на всички времена” и тогава изпя заедно с Братя Аргирови новия си хит "Там на завоя”, представяйки песента за своя. На тържествената церемония в зала "Арена 8888” Стефан Димитров седеше на специални ВИП сепарета пред сцената и камерите показаха ядосаната му физиономия, но тогава никой не предполагаше, че скандалът вече зрее. Богдана Карадочева тогава пък бе удостоена с наградата "БГ Вдъхновение”. Според запознати обаче още тогава тримата приятели не празнували заедно наградите, което е прецедент в дългогодишната им дружба. Богдана Карадочева се опитала да ги помири, но двамата й любими мъже били непреклонни.

Конфликтът е и причината Васил Найденов да не се появи на концерта "Неизпетите песни” на 4 юни в зала "България”, посветен на творчеството на Стефан Димитров и Богдана Карадочева. Отсъствието му направи впечатление на публиката, сред която бяха известни имена като Тони Димитрова, Йорданка Христова, Михаил Белчев. Въпреки забраната, Васил Найденов продължава да изпълнява "Там на завоя” в рамките на турнето "Братя Аргирови и приятели”, носещо същото име. След като спектакълът вече бе показан в Бургас и Варна, остава неясно дали обявеното участие на 2 септември в Античния театър в Пловдив ще се състои. Кеца изпълни златните хитове, композирани от Стефан Димитров и на всичките си концерти на открито през последните месеци в цялата страна.

Сагата между Васил Найденов и Стефан Димитров е на път да повтори дългогодишната война между други двама музикални колоси – Митко Щерев и Лили Иванова. Дълги години композиторът на "Осъдени души", "Стари мой приятелю", "Хризантеми" беше много близък с естрадната прима, но впоследствие отношенията им се влошиха и двамата престанаха да общуват. Дълго време водеха и дела помежду си, а маестро Щерев забрани на примата да изпълнява негови песни на концертите си. Причина за разрива станаха едни неотчислени 8% за авторски права от музикална изява на Лили Иванова в НДК, които композиторът не получил. "Ако Лили реши, че има нужда от някои мои песни, то адвокатите ни могат да се срещнат и да намерят решение, което удовлетворява двете страни”, отсече миналата година Митко Щерев.

До редакционното приключване на броя "Уикенд” не успя да се свърже с Васил Найденов, тъй като той не отговаря на обажданията. Според наши източници, певеца вече си е наел адвокат. Пред в. "Филтър” Кеца обяснява, че не вижда причина да спре да изпълнява песните на Стефан Димитров и няма намерение да го прави.

"Това, че е изпратил нотариална покана, не означава забрана. Аз самият никога не бих си позволил да нарушавам закона. Уважавам Стефан, защото сме работили толкова време заедно и е срамота на тези години да се злепоставяме и да се държим по такъв начин. Много е къс животът да се занимаваме с глупости. Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът”, обяснява пред "Филтър” Васко Кеца.